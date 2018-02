Dalla contemplazione a scelte sostenibili

di Ilaria Sargenti

Fin da piccola è stata abituata a confrontarsi con altre culture e abitudini. Nata 50 anni fa all’ombra della tour Eiffel ma figlia di diplomatici, Cécile Renouard conosce ben presto altri Paesi quali il Canada, l’Algeria e il Belgio dove risiede per molti anni. Tornata nella città d’origine per gli studi superiori, a 23 anni, durante un pellegrinaggio a Chartres, si interroga sulla sua vita, attratta in qualche modo dalla chiamata a seguire Gesù. Così, sacco in spalla, decide di partire nuovamente, questa volta per il Sud America, dove viaggia e svolge attività di volontariato in una bidonville argentina.

Tornata in Francia decide di entrare a far parte delle religiose dell’Assunzione, una congregazione internazionale attiva nel campo dell’educazione. Dopo aver studiato filosofia e teologia, insegnato nelle scuole superiori, ora è - tra i suoi vari incarichi - professoressa di filosofia all’Università gesuita di Parigi e direttrice di un programma di ricerca su imprese e sviluppo presso l’ESSEC Business School.

Giovedì, durante una giornata organizzata da Sacrificio Quaresimale a Berna, suor Cécile ha dato lettura della situazione economica e politica attuale di fronte alle sfide ecologiche che ci stanno sollecitando. La sua non è per nulla una visione positiva: «Dopo l’accordo di Parigi (COP21) non siamo sulla buona strada: gli Stati non stanno facendo quello che ci si era prefissati. Veramente tocca ai cittadini - come chiede anche papa Francesco nella Laudato si’ - di assumersi il ruolo importante di far pressione su chi decide a livello politico o economico».

Anche in questo caso il cambiamento (tema della campagna 2018 di Sacrificio Quaresimale) non è privo di ostacoli, tra questi il notevole dispendio di energie e tempo nell’adottare stili di vita sostenibili, come ad esempio scegliendo il trasporto pubblico, ponendo attenzione alla gestione responsabile dei rifiuti o dei materiali inutilizzati, nell’assumere un comportamento alimentare ecologico. Anche andare contro la mentalità consumistica e alle mode presuppone un grosso cambiamento interiore. C’è qualcosa che può aiutare in questo? «Gli ostacoli maggiori sono di natura culturale. C’è veramente una trasformazione da portare avanti nella nostra rappresentazione personale e collettiva. Abbiamo bisogno di un racconto che sia positivo», ci spiega suor Cécile Renouard.

«La sfida consiste nel fare esperienza di un’altra maniera di rapportarci alle cose, alla vita quotidiana. Ci comporteremo in maniera sostenibile se avremo una visione positiva e qualcosa che ci attrae, verso l’alto. Il Vangelo e le risorse spirituali in generale possono aiutare a stare in un atteggiamento di maggiore contemplazione, di meraviglia davanti al creato, davanti alla vita che ci è donata.

Sono queste esperienze di contatto con la natura, di silenzio, di tempo dato gratuitamente agli altri che aiutano a mettere a fuoco un’altra dimensione della nostra esistenza. Si comincia così a pensare diversamente e a trasformare il nostro modello economico, che sia di produzione, di commercializzazione, di consumo. Ho sempre più la sensazione che la trasformazione venga da persone ispirate che mostrano agli altri che il loro modo di vivere non è frutto di regole applicate per sfuggire al peggio. Si tratta di rinunce e di sacrifici, in un certo senso, ma per una vita più affascinante».