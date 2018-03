"Dare speranza fino alla fine"

di Laura Quadri

Primario di Malattie Infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ora in pensione, Antonietta Cargnel ha operato per tutta la vita nell’ambito della ricerca scientifica, soprattutto come fondatrice e già Presidente della Fondazione AIDS-Aiuto. Ma la sua testimonianza si estende anche oltre: per l'Azione Cattolica è stata vicepresidente della Diocesi di Milano per il Settore giovanile e successivamente regionale per il Settore adulti nonché Consigliera nazionale.

Invitata di recente dall'Unione Femminile Cattolica Ticinese per una conferenza, abbiamo avuto l'occasione di incontrarla, cogliendo alcuni aspetti del suo entusiasmante percorso: «Il mio lavoro mi è sempre piaciuto molto. È bello sentire che puoi aiutare l'altro, ridandogli la salute ma facendoti anche carico di tutto l'individuo. La malattia riguarda infatti la persona nella sua totalità e i cristiani sanno bene che il modo con cui tu incontri l'altro determina anche il modo con cui incontri il Signore».

Ma la strada della medicina richiede anche un evidente impegno etico: «Il problema non è la medicina ma l'uso che ne fanno le persone. Un grande tema è quello della morte. La cosa fondamentale è saper accompagnare il paziente facendogli vivere la sua vita con speranza fino alla fine; le cure palliative, che liberano dal dolore, dai sintomi fastidiosi, sono un aiuto molto forte.

La verità è che l'uomo non desidera morire, quando un paziente te lo chiede è perché sta vivendo male la malattia; allora il compito è aiutare il paziente a vivere meglio quel tratto di strada, eliminando per quanto possibile ciò che lo rende invivibile. In questo senso, io credo che sia l'eutanasia che l'accanimento terapeutico hanno una radice comune, ovvero l'idea dell'uomo di dominare la morte, sia che si tratti di protrarla o di anticiparla. È la tentazione dell'uomo moderno che assolutizza il diritto all'autonomia».