"Dare visibilità nuova all’invisibilità di Dio"

Si è concluso sabato il pellegrinaggio a piedi di un gruppo di ticinesi verso Sachseln, in occasione dei 600 anni dalla nascita di San Nicolao della Flüe. I pellegrini hanno affrontato l’ultima tratta a piedi partendo da Stans per arrivare prima a Sachseln e da lì salire verso il Ranft, luogo dell’eremitaggio del Santo Patrono della Svizzera.

Nella piccola e raccolta cappella del Ranft li attendeva la Santa Messa conclusiva del pellegrinaggio, celebrata dal vescovo emerito Pier Giacomo Grampa. Il vescovo Pier Giacomo, prendendo spunto dalla festa della Trasfigurazione, celebrata dalla Chiesa l’indomani, ha esortato i partecipanti. «Vorrei che sentiste il vostro pellegrinaggio al Ranft come una trasfigurazione per la vostra vita, che non ha cambiato forma, non ha subito una metamorfosi, ma ha acquistato luce, si è trasfigurata nel suo modo di essere e di vivere perché tutto, dopo questo pellegrinaggio, abbia una relazione più chiara con il mistero di Cristo e possa realizzare nella vostra esistenza un incontro e una comunione più intensa e ricca con lo Spirito di Dio e l’umano in tutte le sue espressioni».

Il vescovo ha dunque suggerito ai presenti di porre nel senso e nella luce della trasfigurazione il gesto che si andava concludendo, per renderlo fecondo nella loro quotidianità. Nasce dunque per i pellegrini «l’impegno di dare visibilità nuova all’invisibilità di Dio nella vita di ogni giorno». Il vescovo emerito ha affidato al Santo Patrono della Svizzera le sfide quotidiane. «Bruder Klaus – ha detto mons. Grampa – ci aiuta a riconoscere ciò che dobbiamo lasciare, quello che dobbiamo curare maggiormente per vivere con nuovo slancio il cammino di ogni giorno e nella valle della fatica umana portare quella Parola ed offrire quegli esempi che ci aiutano a raggiungere il destino di gloria che ci attende, liberi dalle antiche schiavitù e superando tutti i condizionamenti, in modo da rinnovarci sotto l’urto dello Spirito di Dio ed offrire anche agli uomini fratelli la fiducia e la speranza necessarie nel cammino di ogni giorno».

Dopo la celebrazione al Ranft, in un clima di amicizia segnato anche da un po’ di nostalgia, i pellegrini sono ripartiti con diversi mezzi per il Ticino.