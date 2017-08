Davanti alla Grotta della Madonna

Guarda la gallery

Come sempre la sveglia qui a Lourdes suona presto. Già alle 6 il vescovo Valerio si è incontrato nella sala riunione dell’ospedale dove sono accolti i malati ticinesi con il personale dell’Ospitalità, le nostre infermiere e i nostri brancardiers al seguito del pellegrinaggio. Un momento che al tempo stesso è di ringraziamento per il servizio che viene reso a favore dei pellegrini e di incoraggiamento per l’attività di ognuno a livello familiare e professionale negli altri giorni dell’anno.

E poi alle 8.30 uno dei momenti più significativi: la messa del nostro pellegrinaggio presieduta da mons. Lazzeri davanti alla Grotta della Madonna. Oggi, giorno di San Bartolomeo, nel Vangelo letto davanti alla Grotta viene ricordato il passaggio in cui Natanaele, l’altro nome dell’apostolo Bartolomeo, avverte Filippo: “Abbiamo trovato colui di cui hanno scritto Mosè e i profeti nella legge: Gesu il figlio di Giuseppe, di Nayaret”. Ma da Nazaret “può venire qualcosa di buono?”. Da Nazaret, così come da questo luogo di Lourdes dove si veniva per cercare qualche legno da bruciare o per portare la spazzatura, può venire qualcosa di buono? È proprio qui dove il Signore sceglie di manifestarsi. Alla gente più umile, come Bernadette.

Subito dopo la messa il vescovo e i sacerdoti hanno salutato i malati: ci si avvia alla conclusione di questo 60.esimo pellegrinaggio diocesano e 19.esimo pellegrinaggio della Svizzera italiana a Lourdes.

(GMP)