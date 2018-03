"Desidero vedere gli Adivasi felici"

di Federica Mauri e Lisa Mazzocchi

di Sacrificio Quaresimale

«Gli Adivasi non hanno alcun diritto e sono messi al bando dalla società. Nello stato dell’Assam li si considera solo come manodopera giornaliera nelle piantagioni di tè, non possono essere comparati agli altri indiani», spiega padre Caesar Henry, che da anni si impegna in un progetto a favore degli Adivasi. Questa etnia, assieme ai Dalit (i cosiddetti “intoccabili”), è una delle fasce di popolazione più sfruttate, discriminate ed emarginate della società indiana.

Avendo passato moltissimo tempo a lavorare nei campi in condizioni paragonabili alla schiavitù, gli Adivasi devono oggi confrontarsi a vari tipi di problematiche: «Fame, analfabetismo e indebitamento cronico, tutti fattori che conducono alla miseria». Per cercare di ovviare a queste difficoltà, Sacrificio Quaresimale ha deciso di sostenere un progetto nel nord-est dell’India, nello Stato dell’Assam, noto per le sue vaste piantagioni di tè. Come racconta padre Caesar, giunto in Svizzera come ospite della Campagna ecumenica, e impegnato in prima linea in questo progetto, il fattore fondamentale per migliorare le condizioni di vita degli Adivasi in modo duraturo è l’essere proprietari della terra che coltivano. Per poter tornare a far parte della società e garantirsi le basi di sussistenza, acquisire legalmente i titoli di proprietà dei terreni in cui lavorano da generazioni è a dir poco di importanza primordiale.

Lo scopo del progetto è quindi che «gli Adivasi, con le loro sole forze, riescano a liberarsi dal giogo dell’indebitamento. Il nostro obiettivo non prevede che Sacrificio Quaresimale si sostituisca allo Stato, bensì ciò che cerchiamo di ottenere con il nostro lavoro è che lo Stato faccia il suo dovere e riconosca agli Adivasi i diritti che spettano loro per legge», sottolinea padre Caesar. Gli animatori del progetto di Sacrificio Quaresimale spiegano agli Adivasi come fondare e gestire un gruppo di risparmio, e come usare i risparmi sotto forma di cereali o riso (messi da parte poco alla volta), a disposizione dei membri che ne hanno bisogno, senza l’aggiunta di interessi. «Ad oggi, circa 4000 persone, in 360 villaggi collaborano per il bene comune. Hanno imparato a impegnarsi per il rispetto dei loro diritti. Così facendo le persone, con le loro forze, riescono a liberarsi dal giogo dell’indebitamento cronico, e unendo le forze, assieme possono cambiare la società in cui vivono» aggiunge poi.