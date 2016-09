Dialogo con l'Islam? La Facoltà di Teologia ci prova

di Claudio Mésoniat

Sbaglierebbe chi pensasse che il bel gesto di domenica scorsa, con i musulmani nelle nostre chiese per dire ai cristiani «ci dispiace per quel che i terroristi islamici vi hanno fatto», abbia messo il sigillo al dialogo cristiani-musulmani, ai problemi che l’islamismo pone (nel mondo come nel nostro Paese), e soprattutto al compito che attende tutti noi per costruire -qui dove siamo- una nuova Europa, capace di integrare la presenza islamica rimanendo fedele a se stessa.

Lo dimostra, a pochi giorni dall’evento del 28 agosto, un’opportuna e intelligente iniziativa della Facoltà di teologia luganese, guidata dal rettore René Roux, sotto il patrocinio dell’Istituto ReTe (Religioni e Teologia) di cui è responsabile il professor Adriano Fabris (coordinatore il professor Alberto Palese). Una due giorni (30 e 31 agosto), tenutasi alla Facoltà sotto il titolo «Esperienze di convivenza fra le religioni: riflessioni teoriche e prove di dialogo». Noi qui riferiamo sulla seconda giornata, interamente dedicata all’islam (nella prima, il prof. Azzolino Chiappini si era occupato della «Prospettiva cristiana nel cattolicesimo e nell’ortodossia» e il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, Francesco Misimirigo, di «punti di forza, preconcetti e problematiche» nella comunicazione fra culture). Vero mattatore della giornata il prof. Massimo Campanini, islamologo all’Università di Trento.

Durante un’intensa mattinata di lezione, Campanini ha introdotto i presenti (tra i quali anche alcuni musulmani che vivono in Ticino) agli arcani ma appassionanti criteri dell’interpretazione del Corano. Il libro sacro dell’islam nasce infatti come testo interpretabile: è la stessa terza Sura a distinguere tra versetti «solidi» e versetti «ambigui» (o «allegorici»).

Da qui l’immediato sorgere di diverse scuole esegetiche e di diversi atteggiamenti ermenuetici. Con due avvertenze: la prima è che nell’islam prevale l’atteggiamento ortopratico su quello ortodosso: conta più il retto comportamento rispetto alla retta dottrina, di per sé ridotta alla formula «non vi è altro Dio che quello annunciato da Maometto»; la seconda è che nel mondo musulmano non vi è un’autorità centrale docente (come nel cristianesimo), con la parziale eccezione dello sciismo, dove gli ulema e ayatollah hanno una funzione vicaria di guide (pensiamo all’Iran di Komeini e successori), in attesa che il Mahadi -ultimo successore dell’imam Ali (genero e cugino di Maometto)- si riveli alla fine del mondo.

Nello siciismo -ha precisato Campanini- l’atteggiamento interpretativo del Corano è più praticato (alla ricerca del significato profondo del testo, al di là del senso letterale), mentre tra i sunniti prevale una tendenza letteralista. Ma anche tra gli studiosi sunniti è frequente la ricerca, ad esempio, del contesto in cui determinati versetti sarebbero stati rivelati al profeta. L’uso della spada contro l’infedele, ad esempio, predicata dal Maometto medinese in guerra contro ebrei e cristiani, non sarebbe perciò contraddittoria con la raccomandazione del rispetto della libertà religiosa, sostenuta nei versetti risalenti all’epoca pacifica della Mecca. E’ una delle grandi lezioni dello studioso contemporaneo egiziano Nasr Abu Zayd (morto purtroppo in circostanze misteriose quattro anni fa durante una visita nel suo Paese).

Proprio ad Abu Zayd il professor Campanini ha fatto riferimento per indicare l’atteggiamento mentale che può consentire una base di dialogo tra musulmani e cristiani. I quali dovrebbero riconoscere la sincerità dell’esperienza religiosa di Maometto (non l’autenticità della rivelazione coranica), mentre i suoi seguaci hanno di che riflettere sulla venerazione di Gesù di cui rigurgita il Corano (senza riconoscerne la divinità). Sulla sessione pomeridiana, che ha dato spazio a una «prova di dialogo», con la partecipazione di musulmani che vivono in Ticino (sunniti e sciiti), riferiremo in Catholica sabato prossimo.