Diario da Lourdes: venerdì 26 agosto

Oggi, venerdì 26 agosto, termina per i circa 600 ticinesi il pellegrinaggio a Lourdes.

Dopo aver celebrato in gruppi diversi la Santa Messa, i pellegrini si preparano per la partenza. Coloro che viaggiano in aereo rientreranno in pomeriggio in Ticino, coloro che viaggiano in treno partono attorno a mezzogiorno da Lourdes per arrivare sabato di prima mattina.

Il torpedone parte sempre oggi per fare rientro sabato nella Svizzera italiana.

(Red)

