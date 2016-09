Diario da Roma: giovedì 15 settembre

Accompagnati dalle immagini più belle, seguiamo il pellegrinaggio giubilare organizzato dalla Diocesi di Lugano che vede 180 ticinesi in visita nella Città eterna.

Terzo giorno del pellegrinaggio giubilare a Roma per i 180 ticinesi. Oggi i pellegrini hanno visitato la città barocca con tappe alla fontana di Trevi, via del Tritone, via del Corso, piazza Venezia. I partecipanti si sono pure recati ai Fori e al Colosseo.

Nel pomeriggio hanno passato la Porta Santa della basilica di San Pietro imboccando il percorso predisposto da Castel Sant’Angelo.

Alle 17, inoltre, i pellegrini hanno partecipato alla Messa celebrata da mons. Lazzeri presso l’altare della Cattedra della basilica di San Pietro.

(Red)