Diario da Roma: venerdì 16 settembre

Questa mattina c’è il rientro dei pellegrini ticinesi che sono a Roma per il Giubileo della Misericordia. L’ultimo appuntamento per il gruppo è stata una liturgia celebrata stamane dal vescovo Lazzeri presso la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, al cosiddetto altare Papale. Al termine della funzione, con i torpedoni, i quasi 180 ticinesi hanno intrapreso il viaggio di rientro nel Cantone.

Ma il racconto del pellegrinaggio non finisce qui. Infatti domani, sabato 17 settembre, a Strada Regina (settimanale di informazione religiosa in onda alle 18.35 su RSILa1) verrà mostrato un servizio di Francesco Muratori realizzato direttamente nella Città Eterna, seguendo il pellegrinaggio. Ospite in studio, in collegamento dalla capitale del mondo cattolico, ci sarà mons. Valerio Lazzeri.

(Red)

