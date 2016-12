Dietro i volti storie di dolore e speranza

Intervista di Cristina Vonzun

Marcel Mattana è diacono permanente della Diocesi di Lugano e lavora da 7 anni come assistente spirituale dei rifugiati. Il suo servizio si svolge tra Biasca, Pollegio, Chiasso e Stabio, nei Centri di prima accoglienza per i richiedenti l’asilo della Confederazione, mentre a Losone è presente una sua collega che è delegata dalla Chiesa protestante.

Marcel Mattana, le Parrocchie vicine ai Centri ma anche altre più lontane, collaborano con voi grazie a volontari che cercano di rendere un po’ meno difficile la vita dei richiedenti. Cosa fate, in concreto?

Gli oratori parrocchiali propongono delle attività ricreative organizzate da volontari. Si svolgono atelier, si fanno giochi, momenti di preghiera e qualche volta anche delle escursioni.

Qual è l’identikit dei volontari ticinesi?

Sono persone vicine ad esperienze ecclesiali, alle Parrocchie o alle San Vincenzo. Ma c’è pure chi si mette a disposizione senza condividere un cammino di fede, semplicemente in risposta alla testimonianza di un conoscente che presta il suo servizio. Resto stupito comunque dalla perseveranza nella gratuità e dal numero in crescita di coloro che svolgono questo volontariato. In totale, nei Centri dove lavoro, i volontari sono una quarantina. Tra loro ci sono tante signore, spose e madri di famiglia, che svolgono la loro professione part-time e successivamente mettono a disposizione il tempo libero per i rifugiati. Qualche signora ha alle spalle pure una ricca esperienza missionaria. Poi ci sono anche volontarie più anziane.

Il fatto di avere molte signore che prestano il servizio volontario penso possa essere importante, soprattutto per le richiedenti donne e ragazze...

Infatti le rifugiate si trovano a loro agio con altre donne, capaci di accoglierle e di ascoltarle. Ci sono rifugiate che hanno rischiato la vita attraversando il deserto e passando soprattutto per la Libia, che è una tappa obbligatoria tremenda per chi arriva dall’Africa. Prima ancora di partire dalle loro case e dai loro paesi sanno che probabilmente in Libia subiranno violenza, così devono farsi delle potenti iniezioni di ormoni per evitare di restare incinta. Il fatto di incontrarsi con altre donne, per loro, è di sollievo.

La situazione dei richiedenti in questi Centri è provvisoria, la loro presenza è di passaggio. Come gestite con i volontari questa precarietà?

Non possiamo pensare a dei veri e propri corsi di lingua italiana, che sarebbero un’esigenza. Qualche volontario insegna loro un vocabolario minimo, per il disbrigo delle vicende quotidiane. Le comunicazioni avvengono mediante gesti e sorrisi, a volte si usa qualche parola di inglese o francese. Il vero miracolo è che ci si intende. Ma la precarietà è un problema. La stessa provenienza dei rifugiati cambia in continuazione: dai siriani si passa agli eritrei, poi agli africani, poi si torna in Medio Oriente. Arrivano anche persone da Afghanistan e Pakistan. Insomma, gente che va e viene in continuazione.

Queste persone hanno sofferto non poco, quindi è importante offrire loro, nel limite del possibile, anche delle occasioni di svago. Riuscite ad organizzarle con i volontari?

Diciamo che ci proviamo. A Biasca in primavera ed estate facciamo delle brevi escursioni. Andiamo in una zona appena fuori paese, dove ci sono dei pony, molto amati dai bambini. Lì si trova un’antica cappella: mi stupisco sempre nel vedere la devozione di questa gente, di chi tra loro è cristiano ma anche di chi è musulmano. Il significato di una cappella è percepito in modo più informale rispetto ad una chiesa, perché è un segno di sosta spirituale lasciato dai nostri anziani che salivano ai monti. Ho incontrato qualche giorno fa a Paradiso, al Centro della Croce Rossa, tre giovani afghani. Uno di loro si ricordava ancora dell’escursione verso questa cappella. Adesso questo ragazzo ha imparato l’italiano: l’integrazione comincia proprio da lì, purtroppo la situazione di chi è qui di passaggio è un’altra.

La popolazione locale nella Svizzera italiana manifesta anche una comprensibile paura. Lei ha qualche suggerimento a partire dalla sua esperienza?

La paura davanti all’ignoto è naturale e non è affatto una colpa. Però non deve essere il criterio per fare delle scelte. Prendo l’esempio delle volontarie: loro non sono delle “super donne” che hanno viaggiato e conoscono il mondo. Ci sono delle signore che hanno trascorso tutta la vita nel loro paese ma, mosse dall’invito di papa Francesco che chiede a tutti di andare verso le periferie del mondo, vanno incontro a questa gente. È il contatto diretto che fa cadere le paure. Poi è chiaro che abbiamo a che fare con culture diverse. Ad esempio, si sa che gli africani quando parlano, tendenzialmente urlano, quindi è normale spaventarsi.

Poi c’è la convivenza. Il Papa dice che «il pastore deve avere l’odore delle pecore». Ora, pensate alla convivenza anche sotto questo aspetto, non è certamente facile ma, di nuovo, abituarsi è possibile. Ho visto che le paure svaniscono quando senti raccontare le storie di questi rifugiati. Capisci che non sono ingenui, che sanno a cosa vanno incontro durante il viaggio, conoscono i rischi ma la speranza di una vita migliore, rispetto ai drammi che si lasciano alle spalle, vale di più delle violenze e dei pericoli che il loro viaggio comporta.

Perché fuggono? Ragioni economiche, politiche, guerre, violazioni di libertà religiosa?

Ho incontrato dei nigeriani che sono stati vittime delle persecuzioni di Boko Haram, gruppo islamista che fa stragi in quel paese, ho parlato con dei siriani vittime dell’ISIS e con degli eritrei in fuga per via della dittatura. Non sono, in realtà, molti a dichiararsi perseguitati per ragioni di fede, perché probabilmente sono convinti che questa motivazione non faccia effetto nel nostro Occidente. In Eritrea, da cui stanno scappando moltissimi minorenni, c’è rispetto per le religioni, i cristiani sono in maggioranza, ma c’è una dittatura. La Confederazione dà asilo alla maggior parte di loro perché è provato che il Regime eritreo costringe ad un servizio militare perenne. Incontro anche tanti musulmani perseguitati in Medio Oriente dall’ISIS o vittime dei conflitti tra sciiti e sunniti.

C’è convivenza nei Centri tra cristiani e musulmani?

Direi di sì, non ho mai avuto sentore di tensioni, se non in un caso, su centinaia.

Come trascorreranno il Natale gli ospiti dei Centri?

In preparazione al Natale si sono fatti degli addobbi un po’ ovunque e abbiamo anche organizzato momenti ricreativi, come le tombole, che sono sempre molto gradite. Per il giorno di Natale abbiamo dato ai cristiani l’indicazione di recarsi alle funzioni religiose delle Parrocchie vicine ai Centri.

A chi rivolgersi se si vuole diventari volontari nelle Parrocchie che ora collaborano con i Centri da lei menzionati?

Occorre rivolgersi ai parroci del luogo o prendere direttamente contatto con le responsabili degli oratori di Chiasso: Beatrice 076/517.25.16; di Stabio: Luisella 091/647.15.41; di Biasca: Barbara 078/601.66.44. Tutti sono i benvenuti.