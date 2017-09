"A difesa dei poveri nel nome del Vangelo"

intervista di R. Cutaia e C. Vonzun

Chiesa, povertà, accoglienza e il prossimo viaggio in Colombia di Papa Francesco. Ecco alcuni spunti per un’intervista al Sostituto della Segreteria di Stato del Vaticano, Monsignor Giovanni Angelo Becciu.

Eccellenza, il Santo Padre si recherà a giorni in Colombia. Nel 1968, a Medellin, si svolse una famosa assemblea plenaria di tutti i vescovi latino americani. Si mise a tema “l’opzione preferenziale per i poveri”. Qual è il suo significato oggi e quale valore ha nel magistero di Papa Francesco?

Il viaggio in Colombia sarà un’ottima occasione per rilanciare il messaggio della pace e della riconciliazione a un Paese dilaniato per 50 anni da una sanguinosa guerra civile. Mi si chiede sull’attualità del messaggio di Medellín sulla «opzione preferenziale per i poveri». È indubbio che Papa Francesco ha ridato vitalità al messaggio, sia come stile di vita, sia come pronunciamenti magisteriali. Si può dire che con i suoi gesti e con le sue parole ha scosso le coscienze dei credenti. Sarebbe però riduttivo pensare che il magistero e l’esempio di Papa Francesco sia riconducibile solo all’amore e all’attenzione ai poveri, quasi sganciandolo dal suo instancabile richiamo al Vangelo. Al centro del suo pontificato, infatti, vi è l’annuncio della gioia del Vangelo, che comunica l’esperienza dell’amore di Dio Padre per ogni creatura e, in special modo, per i suoi figli feriti dalle prove della vita o dalle ingiustizie del mondo.

Dunque non è un caso che papa Francesco abbia indetto la Prima Giornata mondiale dei poveri per il prossimo 19 novembre...

Papa Francesco mi confidò che ebbe l’ispirazione di indire una simile Giornata mentre si avviava in Piazza San Pietro a celebrare la Messa di chiusura dell’Anno della Misericordia. Voleva creare un legame tra l’Anno di grazia appena concluso e l’impegno che mai deve mancare nei cristiani ad essere nel mondo segno della compassione e della tenerezza di Dio per i più bisognosi. Quanto questa Giornata sia indovinata lo dice la situazione sociale del nostro mondo: basti pensare che i 10 uomini più ricchi del mondo possiedono un patrimonio pari a quello di 3,5 miliardi di persone, cioè quasi la metà degli abitanti del pianeta! Veramente non riesco a capire quei benpensanti che si lagnano dei continui richiami del Papa verso una maggiore equità e un ristabilimento della dignità dei più poveri. La Chiesa ascolta il grido dei suoi figli più bisognosi e non può tacere.