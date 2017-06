"Dio ci ama sempre: tutti, buoni e cattivi"

Così il Papa durante l'udienza generale. In precedenza Francesco si è recato in aula Paolo VI, dove alcuni gruppi di malati si sono sistemati per sfuggire al caldo.

«Siete qui perché fa troppo caldo per stare in piazza, ma siamo uniti, sono passato a salutarvi, e poi potete seguire sull'udienza sul maxischermo». Papa Francesco prima dell'udienza generale, intorno alle 9, si è recato in aula Paolo VI, dove alcuni gruppi di malati si sono sistemati per sfuggire al caldo ormai estivo che si percepisce in piazza San Pietro. Papa Francesco si è trattenuto con i malati e ha anche pregato con loro, prima di iniziare la catechesi in piazza San Pietro.