In diretta la messa del Papa per Padre Hamel

Domani Papa Francesco celebrerà la messa alle 7 nella Cappella di Casa Santa Marta in segno di vicinanza ai familiari di padre Jacques Hamel e tutta la comunità di Rouen, colpiti dall'attacco terroristico del 26 luglio.

Un gruppo di 80 pellegrini della diocesi di Rouen, insieme al loro vescovo, monsignor Dominique Lebrun, assisteranno alla messa di suffragio per il sacerdote ucciso nella sua chiesa di Saint-Etienne-Du-Rouvray. Lo riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke.

Il Sismografo fa sapere le celebrazioni saranno trasmesse in diretta dall'emittente della Conferenza Episcopale Italiana, Tv2000, in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano. Sarà anche trasmesso in streaming su www.tv2000.it. Stando a quanto risulta al Sismografo, si tratta della prima volta che le telecamere trasmetteranno integralmente la Celebrazione eucaristica mattutina del Santo Padre nella Cappella della domus Santa Marta.

(Red/Ats/Il Sismografo)