Donne che educano e apprendono

di Silvia Guggiari

Nel cuore della città di Lugano, tra le vie dello shopping, degli uffici e del turismo, vi è un edificio che racchiude secoli di storia e che tra le sue stanze ha visto crescere e formarsi centinaia di fanciulle. Già, perchè se oggi il centro San Giuseppe, punto nevralgico della diocesi, è sede di numerosi uffici della pastorale e del seminario diocesano, un tempo accoglieva il convento delle suore Cappuccine che per 237 anni ha curato l’educazione femminile della città di Lugano e dintorni.

La storia del convento, rimasto attivo dal 1747 al 1986, è oggetto di una mostra e di un volume di recente pubblicazione dal titolo “Ricamare l’alfabeto” curato dall’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT).

Prima della presentazione della mostra e del libro che avverrà giovedì prossimo al centro San Giuseppe, Manuela Maffongelli, una delle curatrici, ci ha raccontato la genesi e tutto ciò che emerso dallo studio dei documenti ritrovati.

(Il centro San Giuseppe come si presenta oggi)

Due anni di studio e ricerca

«L’idea di questa ricerca arriva da Miriam Nicoli, storica e docente presso l’Università di Losanna. È lei, infatti, che, in occasione di un altro evento organizzato dalla Associazione Archivi Riuniti delle Donne in Ticino proprio all’ex convento San Giuseppe, ha iniziato a chiedersi dove fossero conservati gli archivi di tale luogo storico. Era il settembre 2014. Miriam ha così contattato il responsabile dell’Archivio diocesano, Gabrio Figini, e insieme si sono messi alla ricerca di questo fondo che hanno trovato dietro a un armadio in una delle cantine di quello che è adesso il centro pastorale. Essendo in ottimo stato, abbiamo potuto analizzare tutto il materiale ritrovato che ora è stato interamente trasferito nell’archivio diocesano.

(La copertina del volume ”Ricamare l’alfabeto”)

Un paio di anni fa è così partito concretamente questo progetto sfociato oggi in una mostra e in una pubblicazione: Miriam, studiosa dell’epoca dell’Ancien Régime si è occupata in particolare della parte riguardante il XVIII secolo, io di quella successiva, ovvero del XIX secolo, e Gabrio si è invece occupato dell’archiviazione dei documenti».