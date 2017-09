"Dottrina cristiana è integrazione e misericordia"

Nel messaggio di pubblicato ieri concernente l’esortazione apostolica post sinodale di papa Francesco “Amoris Laetitia”, i vescovi svizzeri invitano a una cultura dell’integrazione e della misericordia. In tal senso, i prelati citano il Papa che non esclude la possibilità che in certi casi e dopo attento discernimento, una persona divorziata e risposata possa accedere alla Confessione e alla Comunione.

Il messaggio dei vescovi è stato pubblicato all’indomani della loro Assemblea che si è tenuta dal 4 al 6 settembre a Sankt Niklausen (Canton Obvaldo). "Con la sua esortazione il Papa ha fatto un regalo alla Chiesa", scrivono i vescovi. «Il Pontefice invita a sviluppare un nuovo stile di azione ecclesiale, impregnato di accettazione, di accompagnamento, di discernimento e d’integrazione a tutti i livelli del lavoro pastorale.

I vescovi invitano dunque a «integrare le persone, qualunque sia la loro situazione di vita». In linea con questo approccio, i vescovi svizzeri non escludono che la Comunione possa essere accordata, secondo le precisazioni date nell’Esortazione apostolica, a persone divorziate e risposate.

Intervistato dall’agenzia d’informazione “cath.ch”, mons. Alain de Raemy, vescovo ausiliare di Losanna, Ginevra e Friborgo, precisa che non si tratta di una nuova norma. «I vescovi incoraggiano un profondo cammino di discernimento che sia giusto per ogni situazione. E in certi casi, è possibile che l’accesso ai sacramenti della Confessione e dell’Eucarestia possa aiutare il cammino di una persona», afferma mons. de Raemy. «Il Papa chiede solo che si sia molto attenti a ciascuna situazione particolare e che si eviti qualsiasi generalizzazione».Il «principio della misericordia» è il «cuore pulsante» della dottrina cristiana, assicurano dunque il vescovi svizzeri nel loro messaggio. Papa Francesco prega espressamente di integrare nel discernimento pastorale un insegnamento dispensato già da San Tommaso: “Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione”.

(Red)