"Dove c'è più gioia, c'è più verità"

(LE FOTO) Così il Vescovo, mons. Valerio Lazzeri, ai giovani presenti sabato sera nella chiesa Collegiata di Bellinzona per la Veglia della GmG diocesana.

di Laura Quadri

Difficile esprimere a parole il coinvolgimento al quale ci si è sentiti chiamati sabato sera nella chiesa Collegiata di Bellinzona per la Veglia della GmG diocesana. La serata è stata animata da due gruppi giovanili ticinesi.

Il primo, composto da ragazzi della scuola media e da alcuni liceali facenti capo alla comunità della Sacra Famiglia di Locarno, ha proposto il magnifico musical “E sia la luce”. Lo spettacolo, incentrato attorno al tema della Creazione, è stato un richiamo al Mistero tramite gioiose coreografie, luci e costumi coloratissimi per cantare la gioia della vita e ricordare che tutto è nato per amore. Grande l’interpretazione dei ragazzi, a partire dalla giovanissima Mina, che in una coreografia complessa è riuscita a dare forma alla titubanza di Eva nel cogliere il frutto proibito o il bravo Adamo (Nicolas) che sempre con Eva ha cantato la bellezza di essere insieme.

Insomma, un vero e proprio inno alla vita ma, sullo sfondo, anche un messaggio davvero profondo: lo spettacolo ha infatti ripercorso la storia dell’umanità dalla caduta al momento della redenzione operata da Gesù con la sua Incarnazione. La gioia, che si percepiva nello spettacolo, è poi stata anche il filo conduttore delle parole che il Vescovo mons. Valerio Lazzeri ha rivolti ai molti giovani presenti: «È bello – ha esordito – di anno in anno, avere questo appuntamento alla vigilia della domenica delle Palme, all’inizio della settimana santa, che per i cristiani è la più importante dell’anno. Abbiamo così l'occasione per confermarci reciprocamente nella gioia immensa di essere sempre uniti dalla stessa fede, dallo stesso slancio vitale che lo Spirito di Gesù, risorto dai morti, mette nei nostri cuori».

«Ve l'ho già detto altre volte, ma torno a ripetervelo: “dove c'è più gioia, c'è più verità”. Dove c'è più gioia! Non dove ristagna la tristezza, il sospetto, la diffidenza verso tutto ciò che il nostro cuore desidera: il rispetto, la considerazione del nostro valore, l'attenzione alla dignità infinita che ciascuno si porta dentro, l'amore!». Parole che scuotono la coscienza, proprio nel giorno in cui è stato reso pubblico il documento finale del Presinodo, che approfondisce il tema del discernimento.

Analogamente il Vescovo ha ricordato che «discernimento significa osservazione permanente e vigilanza sulle cose che lasciamo entrare nel cuore, sul cibo che diamo ogni giorno al nostro spirito, al nostro soffio vitale, alla nostra capacità di entrare in relazione, di amare e di essere amati. Discernere vuole così dire imparare a riconoscere ciò che ci fa bene veramente, ciò che rafforza a lungo la nostra volontà di bene, ciò che non si dissolve nel giro di poche ore o di pochi minuti».

Dopodiché, il momento di Adorazione è stato animato dai “Sound of Glory”, un eccellente gruppo musicale proveniente dalle parrocchie di Cugnasco e Gerra Piano.

Una serata in cui, insomma, i giovani hanno ricevuto la chiara dimostrazione che è sicuramente possibile incontrare Gesù anche attraverso la musica, la creatività, la bellezza.