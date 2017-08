"È triste vedere i giovani che non cercano nulla"

"I giovani che non cercano nulla non sono giovani, sono invecchiati prima del tempo. È triste vedere dei giovani in pensione": così si è espresso papa Francesco durante l'udienza generale in piazza San Pietro, commentando i brani evangelici sulla chiamata dei primi discepoli di Gesù. "Che giovinezza è una giovinezza soddisfatta, senza una domanda di senso?".

"E Gesù, attraverso tutto il Vangelo - ha proseguito il Pontefice -, in tutti gli incontri che gli capitano lungo la strada, appare come un incendiario dei cuori. Da qui quella sua domanda che cerca di far emergere il desiderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro: 'che cosa cerchi?'". "Anche io vorrei chiedere ai giovani qui in piazza e a quelli che ascoltano attraverso i media - ha quindi aggiunto a braccio -: tu che sei giovane che cosa cerchi? Che cosa cerchi nel tuo cuore?"

Secondo il Papa, "Gesù, attraverso tutto il Vangelo, in tutti gli incontri che gli capitano lungo la strada, appare come un 'incendiariò dei cuori". "Da qui - ha spiegato - quella sua domanda che cerca di far emergere il desiderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro: 'che cosa cerchi?', una domanda di senso".

"La vocazione di Giovanni e di Andrea - ha osservato Francesco - parte così: è l'inizio di un'amicizia con Gesù talmente forte da imporre una comunanza di vita e di passioni con Lui. I due discepoli cominciano a stare con Gesù e subito si trasformano in missionari: tant'è vero che i loro rispettivi fratelli, Simone e Giacomo, vengono presto coinvolti nella sequela. Fu un incontro così toccante, così felice che i discepoli ricorderanno per sempre quel giorno che illuminò e orientò la loro giovinezza".

Il messaggio della catechesi di oggi, ha chiarito, riguarda "una dinamica fondamentale della vita cristiana: ricordarsi di Gesù, del fuoco d'amore con cui un giorno abbiamo concepito la nostra vita come un progetto di bene, e ravvivare con questa fiamma la nostra speranza". "Il cristiano, come la Vergine Maria, custodisce - ha scandito papa Francesco - la fiamma del suo innamoramento". "Certo - ha ammesso - ci sono prove nella vita, ci sono momenti in cui bisogna andare avanti nonostante il freddo e i venti contrari. Però i cristiani conoscono la strada che conduce a quel sacro fuoco che li ha accesi una volta per sempre".

"Dio - ha concluso papa Francesco - ci vuole capaci di sognare come Lui e con Lui, mentre camminiamo ben attenti alla realtà. Sognare un mondo diverso. E se un sogno si spegne, tornare a sognarlo di nuovo, attingendo con speranza alla memoria delle origini".

L'incontro con 2 calciatori del Chapecoense

A margine dell'udienza generale, papa Francesco ha incontrato due calciatori e parte della squadra di calcio brasiliana del "Chapecoense", i quali sono sopravvissuti allo schianto aereo in Colombia dello scorso novembre (nelle foto).

(Red/Avvenire)