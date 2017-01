Epifania, anche noi come i Magi

di Cristina Vonzun

Chissà quanti chilometri avranno percorso i Magi, i saggi orientali che sono i primi protagonisti dell’Epifania. Partiti da lontano affrontano un lungo e periglioso viaggio per andare semplicemente a vedere, anzi a contemplare un bambino. Avranno attraversato deserti, seguendo una stella, ammirati, loro che probabilmente erano astronomi, dai magnifici cieli notturni del Medio Oriente. Alla fine del viaggio sono arrivati da un bambino, immagine concreta di vita, segno di futuro e speranza.

L’Epifania significa “manifestazione” nel senso di un evento che si manifesta per bellezza agli occhi degli ammirati sapienti dell’Oriente. Un evento che ferma il loro viaggio, interrompe il ritmo del loro camminare e della loro ricerca. L’Epifania, tra i tanti messaggi di cui è foriera, sicuramente chiede di riflettere sul valore che c’è nell’interrompere i ritmi quotidiani per guardare, ascoltare, contemplare, sentire il pulsare della vita e incontrare Dio per chi crede, gli affetti, il silenzio, se stessi, per chi semplicemente si trova in ricerca.

I Magi si fermano e incontrano la vita carica di promesse per il futuro che vediamo tutti in un bambino e la contemplano, lasciano che il Mistero, la bellezza ricca di positività parli loro. Ci provoca questa festa noi che viviamo ritmi intensi, sempre di corsa, perché “così va il mondo”, come si dice, dove tutto viene riempito di cose da fare, dal lavoro al tempo libero. I ritmi sociali ma anche il comportamento culturale, il benessere occidentale, mettono un po’ in difficoltà davanti a questo atteggiamento contemplativo dei Magi. Eppure la contemplazione, l’osservare, il lasciarsi interrogare dal Mistero non fa parte solo dell’agenda delle monache di clausura.

Un maestro di spiritualità cristiana come fratel Carlo Carretto, dopo essersi messo sulle tracce di Charles de Foucauld, il mistico che visse nel Sahara, rientrato in Italia scrisse Il deserto nella città, un libretto di spiritualità non per i monaci ma rivolto a chi vive la vita di tutti i giorni. Il deserto nella città propone come non perdere di vista la dimensione contemplativa della vita, lo stare davanti al Signore, dentro i ritmi di oggi che possono essere affrontati meglio a partire dal concedersi delle personali Epifanie.

Ecco allora la semplice “ricetta” di fratel Carlo che suggerisce di ritagliarsi un tempo nella giornata o di scegliere un luogo che può essere un angolo a casa, oppure semplicemente un piccolo spazio in bus o in treno, o in una mensa alla pausa di pranzo, per stare costruttivamente con il Signore. Per chi crede, questo silenzio si può riempire con un brano della Scrittura, per chi è in ricerca - semplicemente - ascoltando lo scorrere dell’acqua, nel passeggiare in un parco poco lontano da casa, nel lasciar parlare la saggezza di una persona che si stima. L’Epifania è quindi alla portata di tutti, è un tempo breve ed essenziale di quiete da cui ripartire ogni giorno per vivere i tanti tempi e mille rumori della nostra routine quotidiana, forse un po’ meglio. Buona Epifania!