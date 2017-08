Eremita in Svizzera: un ex agente ci prova

di Cristin Vonzun

C’è qualcuno in Svizzera che ha scelto la vita eremitica e non è l’unico. Le cronache più recenti nella Svizzera tedesca hanno riportato l’attenzione, nell’anno del seicentesimo di Nicolao della Flüe, su scelte di vita simili a quella del Santo Patrono, in particolare si è sentito parlare nei mesi scorsi dall’ex poliziotto tedesco Michael Daum, ritiratosi nell’ottobre 2016 nell’antico eremitaggio di Santa Verena, a nord di Soletta. La storia dell’eremo della Verenaschlucht viene fatta risalire addirittura all’anno 300 circa, quando in un angusto antro nella roccia a nord di Soletta avrebbe abitato Santa Verena in persona, giunta lì dall’Egitto. Grazie a lei gli Alemanni si sarebbero convertiti al cristianesimo. Una delle due cappelle dell’eremo risale in parte al XII secolo. La prima notizia di un eremita abitante in questo luogo è del 1442. Dal 1588 è poi provata una serie ininterrotta di successori giunti fino ad oggi. Questo luogo, abitato per secoli da eremiti e eremite, oggi è amministrato dal consiglio patriziale del luogo che sceglie anche, su concorso, a chi affidare l’eremo. Un luogo che dovrebbe essere riservato al silenzio e che così si vorrebbe preservare, anche se poi lo si trova tra le mete delle proposte turistiche del sito del locale ente di Soletta città. Un via vai di gente che ha causato, almeno negli ultimi anni, malumore negli eremiti che si sono succeduti.

Michael Daum è il corpulento signore tedesco con una folta barba bianca che è subentrato in questo luogo di ritiro, ad una religiosa che ha abitato l’eremo per un certo tempo, ma che poi è partita proprio perché non le pareva che la tranquillità eremitica fosse rispettata dai numerosi visitatori e perchè, donna, aveva subito delle minacce. Il nuovo eremita è sposato e padre di 5 figli, di cui uno, come dice lui, già «in Cielo». Daum ha alle spalle una carriera nella polizia tedesca che si è precocemente interrotta nel 1984 a causa di un incidente. Da quel momento l’ex poliziotto si è rifatto una vita: ha studiato teologia cattolica, pedagogia e psicologia. Negli anni successivi ha frequentato monasteri, conventi, ritiri spirituali e ha approfondito la contemplazione cristiana. L’incontro con monaci e monache di clausura ha fatto il resto, facendo maturare in Michael Daum il desiderio di una vita eremitica. Queste sue caratteristiche hanno spinto il patriziato ad attribuire l’eremo di Santa Verena proprio a lui. La cappella di Santa Verena è a disposizione di chi si reca a visitare l’eremo e viene aperta da Daum ogni mattina alle 10 e chiusa ogni sera alle 17. Daum è molto fermo sul via vai di gente. «Desidero che questo luogo resti riservato al silenzio. Le persone vengono a cercare esattamente questo: tranquillità e silenzio». Luogo di silenzio ma anche di dialogo spirituale, così interpreta Daum l’eremo di Santa Verena e la sua presenza. «Non sono un recluso, ho scelto una vita di questo tipo restando tuttavia aperto all’incontro con la gente, come un uomo del popolo». I visitatori arrivano all’eremo anche da paesi stranieri. «Dal Brasile, Costa Rica, dalla Russia», dice Daum. Molti vengono perché sono attirati dall’incontro con la curiosa figura di un eremita. Michael Daum però non vede se stesso come un personaggio pubblico. «Io non sono importante, ma è questo luogo di silenzio ad esserlo», ha dichiarato nell’unica intervista rilasciata mesi fa, un’eccezione perchè l’eremita non vuole avere visibilità mediatica. L’ex poliziotto non ha però troncato i rapporti con la famiglia, consenziente con la sua scelta e con la quale comunica via internet. I suoi figli arrivano di tanto in tanto all’eremo e sono le uniche persone a cui è permesso dormire all’interno della clausura. Per il resto, non c’è che augurare successo all’eremita, anche se gli ideali che hanno spinto Daum a Santa Verena si stanno confrontando in questi mesi con la realtà poco discreta del XXI secolo, dove tutto rischia sempre di essere troppo “social” pubblico, soprattutto per chi cerca la solitudine per Dio e la preghiera.