Fake news e "la logica del serpente"

Il messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni sociali: riscoprire il valore del giornalismo per prevenire le notizie false e la "strategia" del diavolo che ci sta dietro.

"La verità vi farà liberi. Fake news e giornalismo di pace" è il titolo del messaggio del Papa per la 52esima Giornata per le Comunicazioni Sociali che si celebrerà il 13 maggio. In esso, Bergoglio parla del fenomeno delle fake news che ha come conseguenza "lo screditamento dell’altro, la sua rappresentazione come nemico, fino a una demonizzazione che può fomentare conflitti. Con il solo esito che l’arroganza e l’odio rischiano di dilagare". Il miglior antidoto contro le falsità "non sono le strategie, ma le persone: persone che, libere dalla bramosia, sono pronte all’ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero lasciano emergere la verità; persone che, attratte dal bene, si responsabilizzano nell’uso del linguaggio".

Un compito e una responsabilità che coinvolge in primo luogo il giornalista che, scrive il Papa, "non svolge solo un mestiere, ma una vera e propria missione. Ha il compito, nella frenesia delle notizie e nel vortice degli scoop, di ricordare che al centro della notizia non ci sono la velocità nel darla e l’impatto sull’audience, ma le persone. Informare è formare, è avere a che fare con la vita delle persone".

"Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di pace- conclude Francesco-, non intendendo con questa espressione un giornalismo "buonista", che neghi l’esistenza di problemi gravi e assuma toni sdolcinati. Intendo, al contrario, un giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti; un giornalismo fatto da persone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle – sono al mondo la maggioranza – che non hanno voce".

Il Papa, rileggendo l’episodio biblico della tentazione di Adamo ed Eva, osserva: "Nessuna disinformazione è innocua; anzi, fidarsi di ciò che è falso, produce conseguenze nefaste. Anche una distorsione della verità in apparenza lieve può avere effetti pericolosi". E le fake news diventano virali "per la loro presa sulla bramosia insaziabile" dell’uomo. "Le stesse motivazioni economiche e opportunistiche della disinformazione hanno la loro radice nella sete di potere, avere e godere".

Qui trovi il messaggio integrale del Papa

(Red)