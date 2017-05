Fatima, la benedizione delle candele

LA DIRETTA - Il Papa, al suo 19mo viaggio apostolico fuori dall'Îtalia, è atterrato in Portogallo alle 17.13, ora svizzera. Arrivato a Fatima, si è raccolto in preghiera nella Cappella dele Apparizioni.

Il programma di oggi:

È atterrato alle 17.13, ora svizzera, Papa Francesco in Portogallo, dove compirà il suo 19esimo viaggio apostolico fuori dall'Italia.

Dopo la cerimonia di benvenuto e l'incontro privato con il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, il Pontefice visiterà la cappella della Base Aerea.

Francesco poi si recherà in elicottero allo stadio di Fatima, da dove con un'auto scoperta raggiungerà il Santuario per la visita alla Cappellina delle Apparizioni e dove alle 21.30 (22.30 ora svizzera) benedirà le candele e reciterà il Santo Rosario.

Dopo essere stato accolto dal Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, il Pontefice ha visitato la cappella della base aerea di Monte Real (dove è atterrato), dove ha incontrato e salutato alcuni militari malati e le loro famiglie. Subito dopo si è trasferito in elicottero allo stadio di Fatima, da dove, in auto scoperta, è giunto nel celebre Santuario.

Alle 19.25 (ora svizzera), il Santo Padre si è raccolto in preghiera nella Cappellina delle Apparizioni dove, fra pochi istanti, benedirà le candele.

Il Papa implora la pace tra i popoli

«Come un vescovo vestito di bianco», così ha parlato poco fa Bergoglio davanti a mezzo milione di persone sul sagrato delle Apparizioni, richiamando nell’evocativa preghiera il terzo segreto di Fatima. «Imploro per il mondo la concordia tra tutti i popoli», recita la prima strofa della preghiera, e poi: «Come vescovo vestito di bianco, ricordo tutti coloro che, vestiti di candore battesimale, vogliono vivere in Dio e recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace». «Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e Giacinta, e di quanti si consacrano all’annuncio del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio».

Ore 22.30, la benedizione delle candele

Al termine della giornata Papa Francesco ha presieduto il rito della benedizione delle candele alla Cappellina delle Apparizioni. Tutto intorno il popolo, con decine di migliaia di candele spendenti nell'oscurità. La luce di Cristo. E il Papa ha infatti acceso il cero pasquale. «Se vogliamo essere cristiani dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale e provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e che apre a noi la via che a Lui ci conduce», ha detto Francesco, citando Paolo VI.

