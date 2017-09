Francesco e Bartolomeo per il Creato

Il Papa e il patriarca ecumenico hanno diffuso un messaggio congiunto, per la prima volta, in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.

Diamo ascolto al grido della terra e ai bisogni di chi è messo ai margini. È un’invocazione di preghiera il messaggio congiunto di papa Francesco e del patriarca ecumenico Bartolomeo I per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che si celebra oggi, 1. settembre.

Nel messaggio breve, ma ricco di contenuti, si sottolinea come la terra ci sia stata affidata come un dono sublime e come un’eredità, che l’uomo «in uno scenario moralmente decadente» sta rovinando giorno dopo giorno offuscando «la vocazione ad essere collaboratori di Dio».

«La nostra tendenza a spezzare i delicati ed equilibrati ecosistemi del mondo – recita il testo –, l’insaziabile desiderio di manipolare e controllare le limitate risorse del pianeta, l’avidità nel trarre dal mercato profitti illimitati: tutto questo ci ha alienato dal disegno originale della creazione. Non rispettiamo più la natura come un dono condiviso; la consideriamo invece un possesso privato. Non ci rapportiamo più con la natura per sostenerla; spadroneggiamo piuttosto su di essa per alimentare le nostre strutture». L’ambiente umano e quello naturale – proseguono Francesco e Bartolomeo – «si stanno deteriorando insieme, e tale deterioramento del pianeta grava sulle persone più vulnerabili. L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, innanzitutto, su quanti vivono poveramente in ogni angolo del globo. Il nostro dovere a usare responsabilmente dei beni della terra implica il riconoscimento e il rispetto di ogni persona e di tutte le creature viventi».

Il tweet del Papa

"Signore, insegnaci a contemplarti nella bellezza del creato e risveglia la nostra gratitudine e il nostro senso di responsabilità": in occasione della giornata odierna di preghiera per la cura del creato, Francesco ha anche diffuso un tweet con queste parole. Da sottolineare che questa giornata è stata istituita proprio dal Pontefice nel 2015.

(Red/Avvenire)