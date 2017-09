Francesco è partito per la Colombia

Papa Francesco è partito per il suo viaggio in Colombia, dove resterà fino a domenica 10 (vedi programma negli articoli correlati): si tratta del ventesimo all'estero del suo pontificato, il quinto in America Latina. Bergoglio è il terzo Papa a recarsi nel Paese sudamericano dopo Paolo VI nel 1968 e Giovanni Paolo II nel 1986.

Le dichiarazioni sull'aereo

Nel saluto ai giornalisti il Papa ha detto che intraprende questo viaggio “in Colombia per aiutare il cammino di pace. Prego per il Venezuela”, paese che sorvolerà prima di atterrare a Bogotà.

Indicazioni sul viaggio

Il primo giorno del programma è quasi interamente occupato dal lungo volo di andata. Il Papa partirà alle 11 dall'aeroporto di Roma-Fiumicino per atterrare nell'area militare dell'aeroporto di Bogotà oltre 12 ore dopo, alle 16.30 locali, le 23.30 svizzere. La rotta del volo che oggi porterà Papa Francesco in Colombia è stata deviata prima della partenza, spostando il tragitto più a sud rispetto a quello previsto, per evitare l'uragano Irma che imperversa nell'Atlantico all'altezza dell'America centrale.

Allo scalo della capitale colombiana è previsto l'unico momento della giornata: una semplice cerimonia di benvenuto, senza discorsi ufficiali, in cui Francesco sarà accolto dal presidente della Repubblica Juan Manuel Santos Calderon, Premio Nobel per la Pace nel 2016, autore dello storico accordo con l'ex guerriglia delle Farc, accompagnato dalla consorte. La vera e propria visita di cortesia al capo dello Stato è prevista domani mattina. Dopo il benvenuto all'aeroporto, il Papa percorrerà quindi in "papamobile" aperta i circa 15 km verso la nunziatura apostolica, suo alloggio per tutta la durata della visita, lungo strade in cui è attesa già la presenza di centinaia di migliaia di fedeli. Al suo arrivo in Nunziatura, poi, Francesco sarà accolto all'esterno da un gruppo di fedeli con canti e danze tradizionali.

Dopo Bogotà, il Pontefice visiterà nei giorni seguenti anche le città di Villavicencio, Medellin e Cartagena.

Le parole del presidente colombiano

"La visita ha l'obiettivo di motivarci a proseguire sulla via della riconciliazione. Il motto che il Papa ha scelto lo dimostra (Facciamo il primo passo, ndr). I colombiani devono vedere questo momento come una chiamata, una opportunità da non perdere per costruire una nuova storia basata sul rispetto della vita". Lo dice - in un'intervista al Messaggero - il presidente della Colombia Juan Manuel Santos. Il ruolo della Chiesa, sottolinea Santos, "sarà basilare per l'attuazione dei piani di pace ora che è finito il conflitto" con le Farc.

"Sono rimasto sorpreso quando" il Papa "mi ha detto che ero il presidente per il quale aveva pregato di più di recente, per via dell'enorme responsabilità che avevo nelle mie mani", afferma il presidente, premio Nobel per la Pace. "Oggi - dice - la Colombia è un Paese molto più sicuro. Il tasso di omicidi, rapimenti e attacchi contro le infrastrutture sono al minimo storico. Stiamo ancora lavorando per portare a termine i negoziati con l'Eln".

(Red/Ats)