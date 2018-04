Francesco incontra il padre di Alfie

Viaggio inaspettato di Thomas Evans a Roma dove è stato ricevuto in privato dal Papa; il bimbo si trova in ospedale a Liverpool in attesa di conoscere il suo destino.

Il Papa ha incontrato stamane in Vaticano, prima dell'udienza generale, Thomas Evans, il giovane papà del piccolo Alfie, il bimbo di quasi due anni ricoverato a Liverpool per una malattia neurodegenerativa non conosciuta per il quale i medici hanno stabilito la sospensione delle cure, contro la volontà dei genitori, innescando così una battaglia giudiziaria.

E subito dopo, al termine dell'udienza, ha pronunciato un nuovo appello sulla vicenda, citando - come già fatto domenica scorsa al Regina Caeli - anche il caso del francese Vincent Lambert, il 41/enne da dieci anni in stato vegetativo, ricoverato all'ospedale di Reims, al centro anch'egli d'un iter giudiziario, la cui moglie vorrebbe staccare la spina mentre i genitori si battono per tenerlo in vita.

"Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e sul piccolo Alfie Evans - ha scandito Francesco -, e vorrei ribadire e fortemente confermare che l'unico padrone della vita, dall'inizio alla fine naturale, è Dio! E il nostro dovere, il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita". "Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e specialmente di questi due fratelli nostri. Preghiamo in silenzio", ha aggiunto il Pontefice.

Thomas Evans ha dapprima documentato l'incontro col Papa, durato 20 minuti, con un paio di foto sul suo profilo social. E un commento: "Alfie faremo qualsiasi cosa per te. Tu non stai morendo e perciò non permetteremo che ti tolgano la vita. Santità, salvi il nostro figlio". Il papà ha scritto ancora di "non aver dormito, non aver mangiato e non essersi messo la cravatta né preparato" e di essere "saltato ieri sera su un aereo per venire a Roma e incontrare il Papa". Dopo l'incontro privato, ha assistito all'udienza del Papa in Piazza San Pietro.

Poi ha incontrato un gruppo di cronisti. "Il Papa ci ha chiesto: portatelo qui!", ha riferito. "Ho detto al Papa - ha proseguito - che nessuno nel mondo, nessun dottore, nessun ospedale ha il potere di prendere la vita di mio figlio: soltanto Dio può farlo, e il Papa si è dichiarato d'accordo con me", come poi ha detto al termine dell'udienza. "Noi vogliamo venire qui, vogliamo che Alfie sia trasportato in Italia dove tutti gli vogliono bene", ha detto, assicurando che suo figlio "non sta per morire, è molto stabile, è pronto per volare in Vaticano dove la gente, i dottori e l'ospedale lo vogliono".

Il riferimento è all'ospedale Bambino Gesù, che - come era avvenuto anche nel caso di Charlie Gard - ha inviato una sua équipe a settembre in Inghilterra per visitare il piccolo, dichiarando la sua disponibilità ad ospitarlo nelle sue strutture per accompagnarlo in questa fase della sua vita. "Il Papa ci ha suggerito di cominciare a chiedere l'asilo, e lui stesso si è preso questo impegno, ha cominciato ad agire in questo senso", ha dichiarato Thomas: "Alfie è un figlio di Dio, e come tutti i figli di Dio, se deve morire, morirà nei tempi che Dio ha previsto per lui". "Voglio ringraziare ancora una volta Papa Francesco perché ci ha aperto le porte", ha aggiunto Thomas.

A favorire l'incontro col Papa è stato il vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina, che ne ha parlato come di un momento "di grande commozione". "Io la ammiro per il coraggio che lei ha, è così giovane ma ha il coraggio di difendere la vita di suo figlio", ha detto il Papa a Thomas Evans. Francesco ha anche incaricato Cavina "di mantenere i rapporti con la Segreteria di Stato perché il Bambino Gesù faccia tutto il possibile per potere accogliere Alfie nella propria struttura sanitaria". "E quindi è quello che stiamo cercando di fare in questo momento - ha detto il vescovo a Vatican News -. Poi è chiaro che ci sono grosse difficoltà da un punto di vista legislativo e giuridico: vediamo quindi se è possibile superarle".

