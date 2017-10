FTL: giubileo ricordando Giussani e Martini

di Cristina Vonzun

«Con questi primi venticinque anni la Facoltà diventa più che maggiorenne, facendosi sempre più presente anche nel mondo sociale ticinese», ci dice il rettore della Facoltà di teologia di Lugano, prof. dr. René Roux, nel fare il punto e nel presentarci gli eventi previsti, che da questi mesi fino a primavera, accompagneranno il giubileo di quello che è il primo istituto universitario sorto sul suolo ticinese. «Sono arrivato da pochi anni in Ticino - continua il prof. Roux -, e non posso che esprimere la mia profonda ammirazione per tutte le persone che alla FTL hanno lavorato e continuano ad impegnarsi. Posso dire che risultati di questo genere non sono affatto scontati, allo stesso tempo questo importante anniversario ci chiede di guardare al futuro».

Guardando al futuro, prof. Roux come vede la collaborazione con gli istituti e le facoltà dell’Università della Svizzera italiana?

I rapporti sono davvero buoni. La collaborazione avviene a diversi livelli: da parte degli istituti, dei docenti, degli allievi, degli uffici. C’è il desiderio di andare nella direzione di un’ulteriore integrazione e di una maggiore sinergia, il tutto a vantaggio del polo universitario luganese. La nostra è una facoltà di teologia, dunque per natura siamo favorevoli a tutte le forme di collaborazione che si presentano, cercando di lavorare in questa direzione.

Lei intende che il processo di sinergie tra FTL e USI procede verso una sempre maggiore integrazione?

Sono molti gli elementi coinvolti in questo processo. Ci sono delle decisioni accademiche e dei cammini politici, ciascuno con i suoi tempi di riflessione e maturazione. La tradizione elvetica però ci aiuta: in Svizzera la collaborazione e l’integrazione delle facoltà teologiche nell’ambito del sapere universale è un dato di fatto, quindi non si vede per quale motivo non lasciarsi ispirare anche a Lugano da questa tradizione.

Alla FTL il numero degli studenti di teologia è in crescita, un dato che fa di questa teologica un istituto in controtendenza rispetto a molte altre in Occidente. Quali sono le ragioni?

Infatti anche nel Dipartimento di teologia abbiamo una crescita di studenti. Mi piace pensare che la ragione risieda in alcune caratteristiche particolari della FTL. La prima è la sua internazionalità: siamo una facoltà di dimensioni medie ma con un numero di studenti e docenti di diversi paesi. Il secondo aspetto è l’ambiente è familiare che mette gli studenti a proprio agio. E, terzo aspetto, nella nostra offerta formativa vi è una certa ampiezza di prospettive: se osserviamo il numero di professori incaricati e docenti e consideriamo le posizioni teologiche che rappresentano, vediamo che c’è molta varietà. Mi piace pensare che questa pluralità crei un’atmosfera positiva per la formazione intellettuale.

Nel programma del 25° spiccano due eventi: in dicembre ci sarà un convegno su mons. Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione e in primavera è previsto un secondo convegno dedicato alla figura del cardinale Carlo Maria Martini. Le ragioni di queste due scelte, decisamente diverse, quali sono?

Come facoltà teologica di lingua italiana volevamo concentrarci su dei pensatori che provenissero da questa area culturale, in controtendenza rispetto a molte facoltà teologiche che puntano su autori di lingua tedesca o statunitensi. Inoltre abbiamo cercato dei pensatori la cui opera avesse avuto un impatto reale sulla vita della gente e quindi rappresentassero una teologia non elaborata a tavolino, ma un pensiero teologico che è di stimolo per la vita, capace di trasformarsi in movimento e in vita organizzata e sociale. E questo è il caso sia di mons. Giussani, sia del cardinale Martini che, pur provenienti da ambiti teologici diversi, hanno avuto un impatto sulla vita di tantissime persone.