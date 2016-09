"Gesù va proposto in modo simpatico!"

di Cristina Vonzun

Don Dania passa il testimone della Pastorale giovanile a don Rolando Leo. Don Marco, dall’ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1997 a ieri, ha portato avanti insieme agli impegni parrocchiali, prima a Bellinzona e ora a Besso, e all’insegnamento della religione in Ticino e di scienze motorie in un liceo italiano, la guida della Pastorale giovanile della Diocesi (PG). Per lui sono tanti gli eventi e i ricordi: dalla sua prima GmG a Parigi nel 1997, al treno di 1200 partecipanti accompagnati a Berna per il memorabile incontro nel 2004 con San Giovanni Paolo II, venuto in Svizzera apposta per i giovani.

Pastorale straordinaria questa, che don Marco ha condotto con passione, vissuta accanto a quella più ordinaria ma estremamente necessaria: il lavoro con i giovani che dà continuità ai grandi eventi e che in Diocesi si è concretizzato nei raduni del Tamaro, del Cammino della Speranza e della Veglia d’Avvento, nei ritiri, nella presenza di personaggi ospiti, negli anni, quali Claudia Koll, Nicolas Butte, Pietro Sarubbi, l’arbitro Massimo Busacca e molti altri. Ma anche in percorsi più personalizzati: il laboratorio della fede a Bellinzona, il gruppo di discernimento vocazionale, la danza sacra, il torneo annuale di Headball, il corso del vescovo... insomma, di idee e sfide ce ne sono state tante. La loro degna cornice è data dal Progetto diocesano di Pastorale giovanile, pubblicato ad inizio anni 2000 da don Marco e il suo team, sotto il vescovo Torti.

I 2 milioni di Tor Vergata

Cominciamo dai ricordi. «Mons. Torti, che accolse l’idea del progetto, diceva sempre: "I giovani sono la mia vitamina". Mi ricordo l’indimenticabile evento del 1998, il primo raduno svizzero in assoluto che organizzammo sul Monte Tamaro con lui. Un altro ricordo indelebile è legato a San Giovanni Paolo II a Tor Vergata, nel 2000, con due milioni di partecipanti. Il Papa ci rivolse un appello: "Giovani, è Cristo che cercate!"». Il Papa Santo venne in Svizzera nel 2004, ormai quasi alla fine dei suoi giorni terreni, per incontrare le nuove generazioni. «Fu un viaggio indimenticabile a cui partecipai con centinaia di ticinesi insieme al vescovo Pier Giacomo». Poi a Sydney con papa Benedetto. «Ricordo l’ultima sera del viaggio, quando ci siamo inginocchiati tutti in preghiera sotto la Croce del Sud»; e ancora a Rio con papa Francesco nella spiaggia di Copacabana... insomma i momenti forti non sono mai mancati, fino all’ultima GmG, quella di Cracovia, vissuta con i giovani, quasi 2 mesi fa.

Arrivato dalla vicina Italia in Ticino, ordinato diacono e poi sacerdote, don Marco, solo due anni dopo la morte di mons. Eugenio Corecco diventa responsabile di un’esperienza su cui lo scomparso vescovo di Lugano aveva particolarmente investito: i giovani. «La generazione dei giovani che avevano seguito Corecco fu proprio quella che mi accolse e con cui collaborai i primi anni. Molti di loro, oggi, sono nella Pastorale famigliare come coppie animatrici; incontro i loro figli agli eventi per i giovani... insomma, di cammino ne è stato fatto!», ci racconta. Un’amicizia che continua dando lietamente vita ad una storia.

Passaggi di generazioni

I giovani di oggi sono diversi da quelli di allora. Don Marco, in vent’anni di servizio, ha visto degli importanti passaggi tra generazioni. «Siamo passati da una generazione che aveva ricevuto una formazione nei Movimenti, nell’Azone Cattolica, con una presenza abbastanza cospicua di giovani e che aveva incontrato nelle GmG la possibilità di aprirsi alla Chiesa universale e di svolgere un ulteriore cammino di crescita nella fede, a generazioni successive che non hanno più avuto questo retroterra di formazione di base. Dopo quei primi anni abbiamo riunito persone arrivate un po’ alla rinfusa: chi attratto dal fascino di una GmG, chi accompagnato da altri. Quindi si è dovuto adattare la proposta educativa, nel suo linguaggio e nei suoi contenuti». Questa è la fotografia che don Marco ha fatto di un passaggio generazionale. Dal punto di vista pastorale don Dania è convinto «che una certa discontinuità dipenda purtroppo anche dall’incapacità nelle parrocchie di dare vita alla proposta di un dopo-cresima perché non si approfitta degli animatori che la PG (con l’Azione Cattolica), negli anni, ha formato per un’attività con i più giovani».

Giovani nella società liquida

Oggi è cambiata sia la generazione dei giovani, sia quella dei genitori. «Siamo immersi in una società liquida, i genitori si lasciano condizionare dai figli, i figli dai compagni di scuola. Diventa un tabù chiedere di seguire un cammino, perché la sola richiesta viene interpretata come una forzatura. La liquidità è già dentro ai rapporti famigliari. I ragazzi hanno tutto e niente», osserva don Dania.

Proposte per il futuro

«Penso che nella Pastorale giovanile sarebbe importante distinguere le età. Un progetto su cui continuerò a lavorare è quello unitario di catechesi per la città di Lugano. Vi si prevede la catechesi per l’iniziazione cristiana con la preparazione per Confessione, Comunione, Professione di fede e Cresima, dalla III Elementare all’inizio della II Media. Poi stiamo pensando ad un tempo detto "del discepolato", che va dalla II Media alla quarta, seguito da un tempo della missione, che è quello dei giovani. Oggi, quest’ultimo periodo, ha già una proposta valida: il corso di formazione del vescovo e tutto il programma della Pastorale giovanile in quanto tale (incontri diocesani, ritiri). Secondo me, la sfida è la generazione del discepolato: nella misura in cui tra i sacerdoti si decide insieme che l’iniziazione cristiana deve essere un cammino continuo e si riesce a garantire per 4 anni un contatto con le famiglie, accompagnandole con un percorso di catechesi rivolto a loro, è più probabile che nasca un discepolato successivo. Non dico che il discepolato deve essere un percorso unico: lo si potrebbe seguire negli scout, in parrocchia, in altri gruppi cattolici, dai movimenti, al Grest, all’Azione cattolica giovani; importante è che siano presenti delle mete comuni costituite dagli eventi della PG e dal corso del vescovo».

Scommettere sulla comunità

A mio avviso la sfida fondamentale della Pastorale giovanile è quella individuata nel progetto diocesano: il coinvolgimento della comunità, dalle nonne ai genitori, alle zone pastorali, tutti con il desiderio di coordinarsi per raggiungere mete comuni. Oggi i ragazzi devi andarli a cercare, «senza fare proselitismo» come raccomanda papa Francesco e - cito un altro grande, don Benzi -, «proponendo Gesù Cristo in modo simpatico».

«I ragazzi cercano la felicità, desiderano essere ascoltati, vogliono essere accolti e non vanno a caccia di quella performance che già altrove viene loro domandata. Sono oberati da mille cose, quindi devono essere invitati, non pressati. In un contesto che ti ascolta, ti accoglie in modo simpatico, dove non devi, per forza, fornire una performance ma vivere solo un’amicizia, garantendoti un accompagnamento, probabilmente ti butti e vai».

Questi vent’anni di eventi, incontri, progetti don Marco li riassume così: «Spesso la realtà è stata più bella delle aspettative»!