"Giovani, dite la vostra!"

di Cristina Vonzun

I giovani sono quel certo «rischio» che manca oggi alle società e anche alla Chiesa. Sono alcuni degli “input” che papa Francesco ha lanciato ieri nell’entusiasmo generale agli oltre 300 giovani riuniti a Roma nell’assemblea pre-Sinodale a loro dedicata. Giovani di vari Paesi del mondo, non solo cattolici, ma anche atei, di altre confessioni cristiane e religioni che da ieri al 24 marzo lavoreranno con esperti di diversi campi e con i responsabili della Segreteria del Sinodo per dare il loro contributo in vista dell’assemblea dei vescovi del mondo a loro dedicata, che sarà in ottobre.

Abbandonare la logica del "si è sempre fatto così"

Bergoglio ieri ha invitato i ragazzi a rischiare e uscire dalla logica del «si è fatto sempre così». Il cuore della Chiesa è giovane perché il Vangelo è come una linfa vitale che la rigenera continuamente -ha sottolineato il Papa- ma occorre che i giovani collaborino a questa fecondità. L’invito di Francesco è a «rischiare» anche se accompagnati dalla prudenza, perché altrimenti «un giovane invecchia e anche la Chiesa invecchia».

Il Papa ha poi raccontato ai ragazzi di aver trovato comunità cristiane invecchiate per la paura «di uscire verso le periferie esistenziali della vita», lì dove «si gioca il futuro». I giovani -secondo Francesco- provocano ad «uscire dalla logica del “ma, si è sempre fatto così”». «Quella logica -ha spiegato Bergoglio- è un veleno. Ma è un veleno dolce, perché ti tranquillizza l’anima oggi e ti lascia come anestetizzato e non ti lascia camminare». Quindi, ha esortato il Papa, si deve «uscire dalla logica del “sempre è stato fatto così”, per restare in modo creativo nel solco dell’autentica Tradizione cristiana, ma creativo».