“Gli idoli deludono, Dio mai”

Durante l’Udienza generale del mercoledì Papa Francesco ha voluto esortare i fedeli a non abbandonarsi a idoli e fantasie simili, affidandosi invece al Signore che mai delude. Qui di seguito vi proponiamo un’ampia sintesi.

“Sperare è un bisogno primario dell’uomo: sperare nel futuro, credere nella vita, il cosiddetto pensare positivo. È per questo che la Sacra Scrittura ci mette in guardia contro le false speranze che il mondo ci presenta, smascherando la loro inutilità e mostrandone l’insensatezza.

E lo fa in vari modi, ma soprattutto denunciando la falsità degli idoli in cui l’uomo è continuamente tentato di riporre la sua fiducia, facendone l’oggetto della sua speranza”. “I profeti e sapienti insistono su questo, toccando un punto nevralgico del cammino di fede del credente. Perché fede è fidarsi di Dio. Chi ha fede si fida di Dio, ma viene il momento in cui, scontrandosi con le difficoltà della vita, l’uomo sperimenta la fragilità di quella fiducia e sente il bisogno di certezze diverse, di sicurezze tangibili, concrete.

Poi Francesco ha raccontato un aneddoto personale, “Buenos Aires dovevo andare da una chiesa all’altra, mille metri più o meno, li ho fatti camminando. C’è un parco in mezzo e nel parco c’erano piccoli tavolini dove c’erano seduti i veggenti ed era pieno di gente, facevano anche la coda. Tu gli davi la mano e lui incominciava, il discorso è sempre lo stesso: ‘C’è una donna nella tua vita, c’è un’ombra che viene…’ ma tutto riusciva bene”. “E poi pagavi, e questo ti dà sicurezza.

Questo è l’idolo e noi siamo tanto attaccati agli idoli, compriamo false speranze. E di quella speranza che ci ha dato gratuitamente Cristo, che ha dato la sua vita per noi, non ci fidiamo tanto. Noi siamo più contenti di andare dagli idoli che di andare dal Signore: siamo tante volte più contenti dell’effimera speranza, falsa, che ti dà questo idolo che della grande speranza, sicura, che ci dà il Signore. Un dio che ci assomiglia, comprensibile, prevedibile, proprio come gli idoli di cui parla il salmo 115. L'uomo si fabbrica un dio a sua propria immagine, ed è anche un’immagine mal riuscita. Non sente, non agisce, e soprattutto non può parlare. Anche noi, uomini di Chiesa, corriamo questo rischio di trovare degli idoli nella sicurezza che può dare il denaro, nelle alleanze con i potenti, nella mondanità, nelle false ideologie ha aggiunto il Pontefice”.

(Red/Avvenire)