Grest Ticino col vento in poppa

Sfoglia la gallery

di Silvia Guggiari

Lugano-Breganzona

Solo 100 i volantini distribuiti quest’anno per pubblicizzare il Grest, più del doppio (208 per la precisione) gli iscritti a questa esperienza, che si rivela ogni estate sempre più avvincente. È terminata venerdì la prima parte della colonia diurna di Lugano-Breganzona, che si è tenuta presso il Liceo diocesano Pio XII, e che ha registrato partecipanti di tutte le fasce d’età, dai 3 ai 13 anni. «Le iscrizioni sono sempre in aumento - ci conferma Carlo Vassalli, responsabile della colonia - spinti anche dalla proposta dove non si vuole semplicemente far divertire i giovani, ma anche vivere un periodo assieme e trasmettere dei sani valori cristiani». La tematica del viaggio di Ulisse, soggetto più che attuale, permette di motivare i ragazzi di ogni età a riflettere e discutere: con i più grandi si può parlare d’immigrazione, mentre con i più piccoli si contiene il tema ad uno spazio limitato, come l’accoglienza del prossimo, e maggiormente idoneo alla fanciullezza. L’idea di creare anche dei gruppi misti per gli atelier e i giochi spinge all’interazione tra le varie fasce di età, in questo modo infatti i ragazzi possono rivolgersi ai più piccoli e prendere alcune responsabilità in vista, chissà, di diventare animatori e scoprire così una nuova passione. Nelle prossime due settimane, fino al 28 luglio, all’Oratorio di Lugano (al quartiere Maghetti), si svolgerà una colonia rivolta solamente ai ragazzi di prima e seconda media, i quali potranno ideare e proporre alcune attività ed escursioni. Gli iscritti a queste due settimane sono una quindicina, «numero adatto per quello che parte come esperimento che vuole dimostrare a questi giovani che la colonia diurna non è un’attività esclusivamente per bambini piccoli, ma può essere un’esperienza divertente e molte volte appagante». «Quella del Grest - conclude Carlo Vassalli - è una proposta che dovrebbe inserirsi in un cammino pastorale annuale, per diventare parte della formazione dei nostri ragazzi».

Taverne-Torricella

Nelle due settimane di colonia diurna terminate ieri, sono stati circa un centinaio gli iscritti accolti dal Grest di Taverne-Torricella presso il centro San Carlo. Tante le attività svolte in queste calde giornate estive, tutte legate dalle storie della mitologia greca e dalle audaci imprese di Ulisse: «quotidianamente uno spettacolo teatrale - ci spiega Marsio Alves Pires, uno dei responsabili della colonia - ha il compito di introdurre per tutti, piccoli e grandi, dai 5 ai 12 anni, le diverse attività della giornata legate da un insegnamento che viene poi spiegato dai diversi animatori, anche loro giovani dai 13 ai 18 anni». Per trasmettere al meglio il messaggio racchiuso nella storia, i bambini vengono divisi per età, permettendo di chiarire la morale dello spettacolo e della vicenda. Durante le varie tappe, il viaggio di Ulisse ha spinto la fantasia dei più giovani e li ha catapultati verso un mondo avventuroso dove scoprire antichi eroi ed imprese strabilianti. Nel pomeriggio, vengono proposte attività comuni, con lo scopo «di creare forti legami al di là dell’età». Oltre ai vari giochi estivi, sono state svolte anche attività comuni come “giochi senza frontiere” o tornei di calcio per i più grandi. Inoltre i numerosi animatori, 50 distribuiti nell’arco delle due settimane, hanno accompagnato i ragazzi in piscina per fronteggiare al meglio il clima afoso ed esibirsi in qualche tuffo. Tra i vari Grest esiste una solida interazione, infatti gli iscritti di Taverne-Torricella hanno compiuto una trasferta con altri due Grest, Lugano e Bellinzona, proprio nella capitale per fare visita ai castelli, ma anche per fare amicizia con bambini e ragazzi di altre regioni del Cantone. Il Grest si rivela dunque una formula vincente in grado di divertire ed entusiasmare i numerosi partecipanti, ma anche i giovani animatori che ne hanno tratto un’esperienza senza dubbi utile e soddisfacente a contatto con altri ragazzi.

Bellinzona-Semine

Sono arrivati a quasi 300 gli iscritti della colonia di Bellinzona, guidati da una sessantina di animatori (tra cui una quindicina di maggiorenni): a presentarcelo è il responsabile Luca Malaguerra. Un successo dunque anche il Grest che si è svolto nel quartiere delle Semine, in cui i bambini, dai 3 ai 13 anni, sono stati impegnati in numerose attività come i “giochi senza frontiere”, i giochi con l’acqua, l’esercitazione con i pompieri e tante altre ancora. Diverse inoltre le uscite realizzate in questi giorni, come la visita culturale alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, la visita ad Ascona, la gita in piscina. Per gli ultimi due giorni di Grest, «abbiamo organizzato delle attività straordinarie - ci racconta Luca -, ovvero l’incontro con i Grest di Lugano e di Taverne e una bella caccia al tesoro conclusiva». Le giornate avevano uno schema ben scandito con inizio «al mattino con il saluto, il ballo, e con il santo del giorno, ovvero la presentazione da parte di un animatore a turno della vita di un santo. Un’attività che quest’anno si è inserita all’interno del tema “Per di qua”, legato al viaggio: per l’occasione abbiamo infatti scelto dei santi che hanno svolto dei viaggi come San Giacomo apostolo, San Nicolao della Flüe, presentato eccezionalmente da Katrin Benz Morisoli (discendente del Santo, ndr), San Massimiliano Kolbe, Sant’Ambrogio, San Carlo Borromeo. La mattina proseguiva poi con i diversi atelier a cui i ragazzi potevano scegliere liberamente di partecipare: dal pianoforte al teatro, dal calcio alla palestra, dalla decorazione di magliette alla creazione di cestini in vimini...». Il Grest delle Semine comprendeva anche una colonia baby, dedicata ai piccoli dai 3 ai 5 anni. Una cinquantina gli iscritti di questa sezione che, accompagnati e seguiti da validi animatori, hanno giocato e seguito le attività studiate secondo le loro esigenze.

Locarno-Solduno

Quella della colonia di Locarno- Solduno è una proposta che dura ben quattro settimane, ovvero dal 26 giugno al 21 luglio. «Circa 70-80 iscritti a settimana, dai 6 ai 13 anni, ai quali quotidianamente vengono dedicate numerose attività, come i giochi con l’acqua o la caccia al tesoro», come ci spiega Laura Beretta, responsabile della colonia. «Quest’anno il tema conduttore è quello del viaggio, che noi abbiamo voluto sviluppare proponendo ogni giorno l’approfondimento di un Paese del mondo. Ad esempio “siamo stati” in India, abbiamo scoperto la cultura del luogo e ci siamo dipinti con le pitture tipiche del Paese». Al mattino, la proposta era quella di sei atelier che spaziavano dallo sport, al canto, alla danza, alla cucina. I bambini quotidianamente sceglievano quale attività sperimentare. A completare le proposte della colonia diurna alcune belle uscite sul territorio, come la gita a piedi al Santuario della Madonna del Sasso, la visita all’Osservatorio di Locarno Monti, l’uscita alla casa anziani Cottolengo di Gordevio e la giornata in fattoria. «Questa settimana - ci racconta Laura -, andremo a visitare gli studi della RSI a Comano e negli ultimi giorni andremo in gita a Tenero».

Una trentina gli animatori (dalla terza media fino agli 80 anni) che quotidianamente accompagnano i ragazzi in queste belle esperienze. Don Claudio Mazzier, inoltre, segue le riflessioni spirituali ma non solo. La proposta del Grest, per il terzo anno consecutivo, si è dunque consolidata anche nel contesto locarnese, che ha visto una crescita notevole delle iscrizioni. Diversi i punti di forza di questa proposta, «innanzitutto - ci confida Laura - si tratta di una colonia studiata dai giovani per i giovani. Gli animatori si immedesimano facilmente con i bambini, portando delle idee fresche e innovative per le attività. Altro punto di forza sta nella varietà offerta», dal momento di preghiera, all’atelier creativo, all’uscita sul territorio.