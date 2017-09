I 25 anni della Facoltà di Teologia

di Cristina Vonzun

ll 20 novembre 1993, l’allora vescovo di Lugano mons. Eugenio Corecco, mediante un decreto della Congregazione dell’Educazione Cattolica, istituiva la Facoltà di Teologia di Lugano (FTL), già creata un anno prima come Istituto di teologia: era la prima istituzione universitaria eretta in Ticino. Da allora sono trascorsi 25 anni. Un quarto di secolo che in particolare in questo 2017 e inizio 2018 la Facoltà di Teologia vuole sottolineare in modi diversi.

Ieri, all’inizio del nuovo Anno Accademico, il vescovo di Lugano, mons. Lazzeri ha celebrato nella Basilica del Sacro Cuore a Lugano, una Santa Messa per gli studenti, i professori, il personale e gli amici della FTL. Insieme al rettore prof. René Roux, il vescovo ha anche incontrato gli studenti. L’importante ricorrenza è stata oggetto di riflessioni sia da parte del rettore, sia da parte del vescovo Lazzeri. Il rettore ha voluto sottolineare sostanzialmente questi elementi: la FTL è profondamente radicata nella realtà del territorio ticinese, però è anche molto internazionale: per l’eterogeneità del corpo docente e degli studenti provenienti da diversi continenti e Paesi e per le relazioni con il mondo accademico svizzero e internazionale.

Roux ha citato le convenzioni stipulate con vari enti in Ticino e la qualità degli studi che si compiono e sono riconosciuti alla FTL. La FTL in 25 anni di storia ha indubbiamente affrontato svolte e intrapreso direzioni non previste all’inizio, come d’altronde accade quando qualcosa di nuovo nasce e questo nuovo è legato alla ricerca, allo studio, allo sviluppo, al mondo accademico. Mons. Lazzeri, vescovo di Lugano ma anche Gran cancelliere della Facoltà, ha sottolineato il ruolo avuto dalla FTL nella formazione di operatori pastorali e cristiani adulti nella fede non solo per la Diocesi ma anche per la Svizzera e l’estero.

Dall’eredità di Corecco ad oggi

Mons. Lazzeri ha anche ripreso alcuni aspetti dell’intuizione originaria di Eugenio Corecco che in questi anni sono maturati, portando nuovi frutti. «Anzitutto - ha osservato il vescovo Valerio - il desiderio di una teologia accademica e scientifica, capace di dialogare con i massimi livelli del pensiero umano elaborato nei vari ambiti del sapere universitario ma, nel medesimo tempo profondamente ecclesiale, consapevole di essere una componente irrinunciabile della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa».

Una teologia dunque che «sia capace di intercettare ciò che rimane “pagano” nel cuore umano per metterlo a confronto con la verità di Cristo». Il Vescovo ha sottolineato anche come svolgere questo compito. «La teologia deve svilupparsi con un linguaggio, dei metodi e degli strumenti» suoi propri, «che non possono essere identici a quelli degli altri compiti ecclesiali», curando comunque le «delicate e vitali transizioni che a essi la connettono».

"Raggiungere l’uomo reale"

L’altro compito che la Facoltà è chiamata a svolgere è quello di arrivare all’uomo reale. «Il Vangelo di Gesù Cristo - ha continuato mons. Lazzeri - deve infatti arrivare a parlare all’uomo reale di ogni epoca, a illuminare la sua esperienza concreta, a intercettare le sue domande di senso più radicali», perchè - ha proseguito il mons. Valerio - «la fede si esplicita come fonte di meraviglia quando diventa capace di mettere in moto il lavoro dell’intelligenza. Solo in quel momento si manifesta come grande e si presenta come degna di essere vissuta».

In conclusione, il Vescovo ha formulato ancora un pensiero sulla storia della FTL, nel rapporto tra eredità del passato e sviluppi presenti e futuri. «I contributi sono stati e sono molteplici. In certi momenti forse non risulta facilissimo coordinarli ed equilibrarli», eppure, nonostante le inevitabili difficoltà, c’è una continuità con l’intuizione e gli auspici iniziali di mons. Corecco. La FTL è una realtà con tanti «carismi», che sono dati «come dono da mettere a servizio di tutta la Chiesa e per il bene di tutti». Un’immagine che fa pensare anche ai diversi e prestigiosi Istituti, che negli anni si sono costituiti nella FTL e oggi offrono un contributo non indifferente, in campi distinti e complementari, alla ricerca e alla formazione di sacerdoti e di laici provenienti sia dalla Diocesi di Lugano, sia dall’estero.