I bambini sulle orme di San Nicolao

di Ilaria Sargenti

Erano in 150, senza contare gli accompagntori - genitori, parenti, catechisti e parroci - i bambini che ieri sono giunti nella sala multiuso di Sant’Antonino (messa gentilmente a disposizione dal Municipio) per la tradizionale giornata del 1° maggio organizzata dall’Azione cattolica ragazzi. Il tema centrale di quest’anno è stato il personaggio di San Nicolao della Flüe, di cui ricorrono quest’anno i 600 anni dalla nascita. Un’occasione dunque per conoscere o riscoprire questo santo, patrono della Svizzera, degli svizzeri e di coloro che nel nostro Paese risiedono, come è stato sottolineato. Un personaggio tanto vicino a noi, perché padre di famiglia, soldato, lavoratore.

Il teatro proposto dagli animatori di ACR ha evidenziato questi aspetti di vita quotidiana, mostrando però come San Nicolao vedesse dietro ad ogni circostanza il disegno di Dio e cercasse di affidarsi sempre a Lui. Un uomo che non si sottrasse mai all’impegno civile, per la sua comunità e la sua famiglia, neanche negli ultimi decenni della sua esistenza, quando il richiamo ad una totale esperienza spirituale e mistica si fece sempre più forte fino a fargli trovare la via della vita eremitica, poco lontano da casa, sempre però a disposizione di chi aveva bisogno di un consiglio, di una preghiera, di un aiuto. Ogni tanto sarà scesa a catinelle l’acqua, come ieri a Sant’Antonino, anche fuori dal piccolo eremo di Nicolao. E nelle valli circostanti si sarà sentito il suono dei corni delle alpi, come ieri sul palco, dove due esperti musicisti hanno mostrato e fatto provare ai bimbi alcuni strumenti tipici della Svizzera centrale, risalenti già all’epoca del santo della Flüe: il tallerspiele, il tamburo, l’armonica e i corni delle alpi appunto.

Nel pomeriggio si sono susseguiti giochi, riflessioni e infine l’arrivo del vescovo Valerio a cui i bambini hanno raccontato la giornata trascorsa. Mons. Lazzeri ha benedetto i ciondoli raffiguranti la ruota di San Nicolao che poi sono stati regalati ai partecipanti, e ne ha approfittato per spiegare il suo significato: Gesù-Dio è al centro della nostra vita e i suoi raggi interessano tutte le attività e le relazioni del quotidiano. A conclusione dell’intensa festa, la recita corale della preghiera di San Nicolao.