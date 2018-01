I chiaroscuri del viaggio di Bergoglio

L'editoriale di Cristina Vonzun evidenzia gesti e parole di un Papa che vuole "costruire una società migliore per vivere come Chiesa il Vangelo nei fatti e non solo nelle parole".

di Cristina Vonzun

Le folle salutano Francesco al passaggio della papamobile, partecipano attente e festose alle Messe, i canti risuonano in tutta la loro gioiosa ritmica latinoamericana, l'accoglienza e la festa ci sono. Non manca nulla in questo viaggio del Papa in Cile che non risponda ai tipici cliché che abbiamo già visto in altre visite papali. Le periferie sono al centro. Fin dai primi passi assistiamo all'incontro commovente con 400 donne carcerate e alla Messa celebrata ieri nella terra degli amerindi Mapuche, depredati e sterminati, etnie che a fine ’800 passarono - nello spazio di una generazione - da mezzo milione di persone a 25mila anime.

Perseguitati successivamente in modo cruento dalla dittatura di Pinochet, oggi i Mapuche sono traditi da promesse di restituzione di beni e terre che il Governo cileno evade solo in parte. Un missionario gesuita in terra Mapuche ha così riassunto il nocciolo più recente di questa lontana ingiustizia: «Abbiamo insegnato loro che, per noi, la parola non ha valore. Diciamo cose che non compiamo. È complicato per loro credere».

Un'altra periferia abbracciata dal Papa in queste ore: le vittime dei preti pedofili, un dramma tragicamente “surgelato” in Cile, dove gli abusi e soprattutto le coperture non sono mancate e stanno facendo parlare, non poco, suscitando manifestazioni di protesta. Francesco non schiva il problema: lo affronta. Martedì ha incontrato privatamente alcune vittime e ha pianto con loro. Lo stesso giorno ha richiamato con toni forti questa «vergogna» della pedofilia, ha chiesto perdono alle vittime di uomini di Chiesa e ha esortato fortemente la comunità cattolica in Cile ad impegnarsi collaborando con le autorità «perché tutto questo non accada mai più». Anche la questione dei Mapuche è tutta sul tavolo, questa volta del Governo cileno.

Ieri Bergoglio è andato nelle terre di coloro che hanno manifestato con atti violenti in questi giorni (ribelli di questi indios sono, infatti, i primi sospettati degli incendi alle chiese). Molti di loro aderiscono alle religioni tradizionali degli antenati. Il Papa ha chiesto che gli accordi non rimangono sulla carta, ha denunciato la logica delle culture superiori e inferiori. Ma ha anche ribadito che i problemi non si risolvono abbracciando le armi. La Chiesa, da quelle parti, c'è e opera per la mediazione, per il bene di questa gente, senza pretendere in cambio chissà quale conversione, rispettando la loro fede e mettendosi a lavorare insieme a loro.

Chiaroscuri di un viaggio papale: testimonianze di una Chiesa viva e attenta ai bisogni della gente e orrori perpetrati da alcuni suoi figli, mentre applausi e polemiche si alternano rilanciati dall'altalena mediatica cilena. Il Papa ha la sua linea che ha ribadito davanti al clero e ai religiosi e religiose del Paese: non vuole una Chiesa che si crede fatta da una categoria di perfetti, ma è dalla consapevolezza della fragilità umana e della grandezza della misericordia di Dio che nasce - per Francesco - la missione della Chiesa: stare con il popolo, abbracciare le periferie, accogliere i feriti della vita. Parole e gesti di un Papa nei chiaroscuri di questo viaggio che Francesco fa suoi, abbraccia e assume, chiedendo un surplus di conversione e di umiltà, per costruire una società migliore, per vivere come Chiesa il Vangelo nei fatti e non solo nelle parole.