"I credenti siano artigiani di pace"

Promuovere vie di pace guardando al di là degli interessi di parte e delle differenze. E' l'appello che papa Francesco da Assisi lancia insieme a centinaia di leader e esponenti delle religioni nel trentesimo anniversario dello storico incontro interreligioso guidato da Giovanni Paolo II nella città del poverello d’Assisi. "Desideriamo che uomini e donne di religioni differenti, ovunque si riuniscano e creino concordia, specie dove ci sono conflitti. Il nostro futuro è vivere insieme.

Per questo siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli della diffidenza, dei fondamentalismi e dell’odio. I credenti siano artigiani di pace nell’invocazione a Dio e nell’azione per l’uomo! E noi, come capi religiosi, siamo tenuti a essere solidi ponti di dialogo, mediatori creativi di pace". Il Papa si è rivolto anche ai governanti: "Ci rivolgiamo anche a chi ha la responsabilità più alta nel servizio dei popoli, ai leader delle Nazioni, perché non si stanchino di cercare e promuovere vie di pace, guardando al di là degli interessi di parte e del momento: non rimangano inascoltati lappello di Dio alle coscienze, il grido di pace dei poveri e le buone attese delle giovani generazioni".

Bergoglio ricorda, quindi, le parole di san Giovanni Paolo II ad Assisi: "Qui, trent"anni fa San Giovanni Paolo II disse: 'La pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità universale'". Da qui l'appello: "Sorelle e fratelli, assumiamo questa responsabilità, riaffermiamo oggi il nostro sì ad essere, insieme, costruttori della pace che Dio vuole e di cui l"umanità è assetata".

