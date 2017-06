"I MiserAbili" a sostegno del progetto Haiti

di Silvia Guggiari

Un successo da tutti i punti di vista: per i ragazzi che hanno recitato, per il pubblico in sala, per l’ASI (Autismo Svizzera Italiana) che ha voluto e promosso l’evento, per gli enti che lo hanno reso possibile e per il progetto diocesano Haiti. Stiamo parlando de “I MiserAbili”, lo spettacolo teatrale andato in scena venerdì 2 giugno al Palazzo dei Congressi di Lugano, realizzato dalla cooperativa sociale L’Anaconda (Varese), in collaborazione con Cura e Riabilitazione di Milano e Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio.

Un musical teatrale che ha visto 35 attori diversamente abili, accompagnati dai loro educatori e da professionisti, diretti dalla regia di Luisa Oneto. «Non era per nulla scontato riempire il Palazzo dei Congressi con un evento di questo tipo - ci spiega la signora Patrizia Berger, presidente di Autismo Ticino e promotrice dell’evento-, e invece abbiamo venduto la quasi totalità dei biglietti. Quindi, non solo siamo riusciti a coprire i costi, ma abbiamo anche un attivo che si aggira intorno ai 5000 franchi che potremo donare al progetto diocesano di Haiti».

Uno degli obiettivi dell’evento, come aveva già presentato la signora Berger, era quello di sostenere il progetto educativo che mira a formare i docenti di Haiti: «Un progetto che a noi sta molto a cuore perché punta sulla formazione e sull’educazione, radici della società».