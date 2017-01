I presepi vincitori del concorso GdP

Primo classificato Sopraceneri, Chiesa Parrocchiale di Gorduno. Nella parrocchiale di Gorduno la giuria ha apprezzato il grande coinvolgimento dei bambini per allestire un presepe tradizionale in cui spicca non solo la centralità della Natività, ma anche un richiamo al carattere umano e divino di Gesù, preconizzandone la morte e la risurrezione. La giuria ha apprezzato la vivacità dei colori ed i manufatti semplici dei piccoli autori che si sono impegnati per decorare e costruire con diversi materiali i personaggi, dai pastori agli angeli.

