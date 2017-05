I Salmi di Turoldo ad Ascona e Lugano

di Maurizio Cattaneo

Da più di duemila anni l’uomo si rivolge a Dio recitando i Salmi: lo supplica, lo loda, lo ringrazia. I Salmi sono il canto dell’anima. Padre David Maria Turoldo li ha trasposti in poesia curandone la forma metrica. I musicisti Bepi de Marzi ed Ismaele Passoni li hanno messi in musica. I cori Val Genzana di Massagno e Santo Stefano di Tesserete li intoneranno all’unisono sabato 13 maggio nella chiesa di Sant’Antonio a Lugano (ore 20.30) e nella chiesa del Papio ad Ascona domenica 14 (alle 17), con il maestro Bepi de Marzi che li suonerà con l’organo, li racconterà, li farà capire. Abbiamo chiesto al noto musicista e compositore vicentino, nonché direttore del coro “I crodaioli” di Arzignano, le motivazioni che stanno dietro a queste composizioni.

Bepi De Marzi, perché ha musicato i Salmi?

Sono stato invitato da padre Turoldo all’inizio degli Anni ‘70 a lavorare con Ismaele Passoni, un giovane intellettuale lombardo che frequentava l’abbazia di Sant’Egidio, molto dotato per le elaborazioni poetiche e per la creatività melodica. Sono stato coinvolto e mi sono entusiasmato subito. La speranza di tutti noi era di poter aiutare la Chiesa cattolica nel rinnovamento poetico e musicale con novità decorose nel rispetto della buona tradizione sacra. Ma lungo gli anni ci siamo resi conto di non venire accettati, anzi, di essere addirittura irrisi dalle Curie e dai cosiddetti compositori accreditati.

In che modo i Salmi possono interessare anche una persona che non crede in Dio?

I Salmi, come diceva Turoldo, sono la storia dell’uomo, che non necessariamente passa attraverso le devozioni o gli strampalati esibizionismi che sempre più mortificano l’espressione comunitaria. I Salmi invitano alla riconoscenza per tutto ciò che ci coinvolge quotidianamente, che ci meraviglia, che ci commuove e che ci esalta nella felicità. I Salmi sono come le stagioni che si rinnovano in continuazione.