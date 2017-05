I Santi di Fatima guariscono un bambino

A 11 e 9 anni Francesco e Giacinta Marto, i due pastorinhos analfabeti di Fatima in Portogallo, a 125 chilometri da Lisbona, ai quali nel 1917 apparve la «Signora», la Vergine Maria, nella Cova da Iria, probabilmente non avrebbero mai immaginato che un giorno la Chiesa li proclamasse Santi.

Francesco e Giacinta sono i primi bambini non martiri ad essere canonizzati nella storia della Chiesa. Il miracolo che li porta agli altari riguarda la guarigione di un bimbo brasiliano avvenuta nel 2013.

Oggi, 13 maggio, a 100 anni dalle apparizioni della Madonna, sarà Francesco a canonizzare i due fratelli che assieme alla cugina, Lucia dos Santos, divenuta suora e vissuta fino a 90 anni (2005) e di cui si è appena concluso il processo di beatificazione nella sua Diocesi, furono protagonisti delle apparizioni della Vergine che cominciarono il 13 maggio 1917, per proseguire ogni 13 del mese fino all’ottobre di quell’anno. Durante le apparizioni Lucia dos Santos di 10 anni era l’unica a parlare alla Vergine, Francesco Marto di 9 vede la «Signora» ma non la sente, la sorellina Giacinta di 7 la vede e la sente.

L’iter per arrivare alla gloria degli altari per i due pastorelli è stato lungo e complesso, non per i dubbi sulla loro vita ma perché i teologi cercavano di mettersi d’accordo su una questione non di poco conto: se cioè all’età di 10 anni le virtù possono essere vissute in grado eroico, come è appunto richiesto ad ogni cristiano che viene proposto alla venerazione dei fedeli come beato o santo. Va detto che una parte di merito per la loro canonizzazione è da attribuire a suor Lucia: nelle memorie della veggente di Fatima, infatti, si trovano note e informazioni importanti per conoscere Francesco e Giacinta.

Nata l’11 marzo 1910, Giacinta aveva solo 7 anni quando la «bianca Signora» apparve a lei e al fratello Francesco e alla cugina Lucia. Di temperamento vivace, come tante bambine della sua età -amava molto ballare-. Dopo le apparizioni si lasciò completamente trasformare dall’incontro con la Madonna. La piccola rimase successivamente vittima della terribile epidemia di “spagnola” che colpì in quegli anni l’Europa e morì il 20 febbraio 1920, a nove anni e undici mesi. Francesco, di un anno più grande, era già morto l’anno prima. Giacinta e Francesco Marto sono stati i più giovani beati proclamati da Giovanni Paolo II (nel 2000): ed è proprio nel decreto sulle virtù eroiche dei due giovani pastorelli di Fatima, la Chiesa affermava che anche i bambini possono percorrere in pienezza la via della santità.

Il miracolo per la canonizzazione dei due piccoli Santi è accaduto nel 2013 e riguarda un bambino brasiliano, Lucas Maeda de Olivera che all’epoca del fatto aveva circa 6 anni. Il bambino che in questi giorni è coi genitori a Fatima, si trovava il 3 marzo 2013 nell’abitazione del nonno e stava giocando con la sorellina quando accidentalmente cadde dalla finestra da un’altezza di circa 7 metri, riportando un gravissimo trauma cranio-encefalico con perdita di materia cerebrale. Portato in ospedale in stato di coma, fu sottoposto ad intervento chirurgico, seppure in una struttura sanitaria inadeguata per la cura di lesioni traumatiche così gravi, dove permase in un quadro di particolare gravità con elevato rischio di decesso, o di stato vegetativo permanente o di gravi deficit cognitivi, nella migliore delle ipotesi.

Dopo solo tre giorni invece il bambino è stato dimesso con completa restitutio ad integrum, in assenza di terapie specifiche, con deambulazione autonoma e senza nessun esito di danni neurologici e cognitivi. Gli specialisti della Consulta medica che ha studiato il caso, il 2 febbraio 2017, hanno pertanto espresso parere positivo unanime riguardo all’inspiegabilità scientifica della guarigione.

L’intercessione di Giacinta e Francesco, secondo il racconto dei testimoni, avvenne al momento dell’incidente, quando il padre del bambino raccogliendolo dal marciapiede su cui era precipitato, aveva invocato la Madonna di Fatima e i due piccoli beati. La notte stessa i familiari e una comunità di clausura avevano pregato con insistenza i pastorelli.

