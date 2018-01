Il 22 gennaio nascono le Guardie Svizzere

Nel lontano 1506 fu fondato il Corpo e come da tradizione è stata celebrata una Messa con le famiglie dei militi. Anche un film per suscitare l'interesse dei giovani svizzeri.

L'anniversario del Corpo della Guardia Svizzera pontificia, che ricorre oggi, è stato festeggiato come da tradizione con una celebrazione eucaristica nella chiesa "Santa Maria in Campo Santo", con le guardie svizzere e le loro famiglie.

Dopo la celebrazione le guardie hanno raggiunto in formazione militare il Quartiere attraversando la Piazza San Pietro, questo per ricordare l'arrivo dei mercenari nel lontano 22 gennaio 1506, data della fondazione del Corpo.

In questa occasione sono stati proiettati sia il trailer sia il film istituzionale per promuovere il Corpo. "Lo scopo è di suscitare interesse tra i giovani svizzeri, con immagini attuali della formazione di base professionalizzata, di nuovi servizi come per esempio la Centrale e di momenti di vita delle giovani guardie. Il tutto per assicurare che anche in futuro ci siano abbastanza richieste di reclutamento in questa tradizionale e allo stesso tempo moderna istituzione che garantisce l'incolumità del Santo Padre", spiega una nota.

Il trailer, come il film è della durata di 11 minuti, è in lingua originale e sottotitolato in tedesco, francese e italiano.

(Ats)