Il cambiamento della gente e lo Stato

di Ilaria Sargenti

Il tema della campagna ecumenica di questa Quaresima 2018 affrontato da Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti consiste in una proposta di cammino interiore in vista di un cambiamento, personale e collettivo, con l’obiettivo finale di riuscire a costruire un mondo migliore dove ogni persona abbia abbastanza per vivere e dove la natura sia rispettata. Ma non solo: dove ogni persona sia libera dai condizionamenti imposti dalla società consumistica.

A Olivier De Schutter (nella foto a destra) - professore all’Università cattolica di Louvain (Belgio) e al College of Europe di Natolin (Polonia), già relatore speciale dell’ONU per il diritto al cibo e autore di numerose pubblicazioni sulle questioni legate ai diritti umani - abbiamo chiesto se la gente sia pronta a questo cambiamento. Si assiste ad un senso di scoraggiamento, di impotenza, o di insensibilità. Non sarebbe meglio che siano i Governi ad imporre leggi che vadano in direzione di comportamenti sostenibili?

Conviene che ci sia una complementarietà di scelte: da una parte quelle delle autorità, dall’altra quelle dei cittadini. È evidente che se i nostri comportamenti non cambieranno, non vinceremo la corsa contro il degrado degli ecosistemi. Gli Stati possono imporre sanzioni, introdurre tasse e sussidi - tutto questo è essenziale - ma se i cittadini non ne condividono gli obiettivi faranno di tutto per sfuggire alle sanzioni o per non pagare le tasse. Oltretutto i Governi sono così legati ai grandi interessi economici e così ossessionati dalla preoccupazione della crescita economica che non oseranno mai introdurre misure più radicali di quelle chieste dalla situazione.

D’altra parte anche le iniziative sostenibili che provengono dal basso non sono sufficienti: hanno bisogno, per sopravvivere, di un quadro che solo lo Stato può creare. Ci vuole ad esempio la possibilità di un congedo civile parzialmente pagato per chi vuole investire in un progetto sostenibile; ci vuole un quadro che favorisca la rilocalizzazione dell’attività economica; bisogna creare nuovi spazi temporali per uscire dalle nostre società centrate sul lavoro che non lasciano tempo a sufficienza da investire nell’attività a servizio della cittadinanza. Ci vuole una nuova alleanza tra Stato e cittadini. Ci vogliono cittadini creativi e attivi, ma anche uno Stato partner che non abbia paura delle loro iniziative e che le sostenga, comprendendo che questa nuova energia è un’occasione da non perdere.