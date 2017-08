Il cardinale Tettamanzi in gravi condizioni

Milano si stringe attorno a uno dei suoi arcivescovi più amati: Dionigi Tettamanzi che resse l'incarico nel capoluogo lombardo dal 2002 al 2011. Le condizioni di salute del cardinale, 83 anni, si sono "particolarmente aggravate".

Ne hanno dato notizia stamani il cardinale Angelo Scola e monsignor Mario Delpini, nuovo arcivescovo della città, invitando la comunità diocesana a pregare per lui. Tettamanzi è assistito presso Villa Sacro Cuore di Triuggio, in Brianza, la 'Casa di spiritualità della Diocesi' dove si è ritirato dopo la fine del suo mandato. "Invitiamo tutta la comunità diocesana e coloro che lo stimano - hanno scritto Scola e Delpini - a pregare per lui in quest'ora di prova".

(Red/Ats)