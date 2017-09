Il Carmelo ticinese in silenzio nel mondo

di Ilaria Sargenti

È una presenza silenziosa e preziosa, il monastero carmelitano di San Giuseppe, incastonato sulla collina locarnese. Una stretta valle lo divide dal santuario più conosciuto e frequentato del Ticino, quello della Madonna del Sasso. È un luogo di profonda spiritualità, quella stessa indicata da Santa Teresa d’Avila, da San Giovanni della Croce, da Santa Teresa di Lisieux, da Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) e da altre figure meno conosciute ma altrettanto significative. Come lo sono le carmelitane scalze che vivono qui, a Locarno Monti, e le loro storie personali.

La loro vita è lavoro e preghiera. Preghiera per il mondo, per le intenzioni universali e per quelle intime, e soprattutto per la nostra Diocesi, per i suoi sacerdoti, lo scopo per il quale il vescovo Jelmini volle un Carmelo alle nostre latitudini.

Un po’ di storia

Il primo Vescovo a desiderare il carisma delle carmelitane scalze nella Diocesi di Lugano fu mons. Aurelio Bacciarini, che non riuscì a realizzare il progetto anche a causa del suo stato di salute. Fu infine mons. Angelo Jelmini a portare in Ticino le carmelitane, dopo averle conosciute personalmente nel corso di un suo soggiorno a Roma. Per ricevere l’autorizzazione delle autorità civili a creare una comunità di religiose (i monasteri carmelitani erano allora ancora proibiti dalla Legge) giustificò la loro presenza con la creazione di un’Opera Pia a servizio della Diocesi. Dalla Città eterna arrivarono dunque le prime due monache, provenienti da due monasteri diversi, di Sant’Egidio e di Regina Coeli: la priora madre Maria Stefania, che senza volerlo aveva un bisnonno valmaggese, e madre Maria Beatrice.

La casa scelta per il nuovo Carmelo fu palazzo Morettini a Locarno (l’attuale sede della biblioteca cantonale): un antico edificio borghese contornato da tanto verde. Il 17 settembre 1947 ci fu l’avvio ufficiale del Carmelo, da subito autonomo, con una Celebrazione eucaristica nella cappella del nuovo monastero. In questa data si era aggiunta una terza religiosa, Maria Serafina, (sorella di Maria Stefania) e tre giovani aspiranti ticinesi. Una curiosità: tra il ‘46 e il ‘47 a Roma madre Maria Serafina si occupò della confezione delle reliquie di San Nicolao della Flüe in vista della sua canonizzazione, che poi avvenne proprio nel 1947.