Il cartello del Papa "Vietato lamentarsi"

Da qualche giorno, come riferisce il giornale "La Stampa" sulla porta dell'appartamentino a Santa Marta del Papa è apparso un eloquente quanto ironico cartello, che recita: «Vietato lamentarsi». Vi si legge che «i trasgressori sono soggetti da una sindrome da vittimismo con conseguente abbassamento del tono dell'umore e della capacità di risolvere i problemi». Che «la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di bambini». E conclude così: «Per diventare il meglio di sé bisogna concentrarsi sulle proprie potenzialità e non sui propri limiti quindi: smettila di lamentarti e agisci per cambiare in meglio la tua vita».

Papa Francesco trascorre le sue ferie rimanendo a casa senza dunque perdere il buonumore.

(Red)