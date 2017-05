Il convento del Bigorio, un faro nella nebbia

di Francesco Mirabella

Quando si varca la soglia del convento dei Frati Cappuccini di Bigorio si avverte immediatamente un senso di pace, tutto sembra ovattato. Lontano dal caos cittadino si entra in una dimensione quasi “mistica” riuscendo a godere della bellezza del posto, immerso nel verde, con una vista mozzafiato e in una struttura che si presta come luogo ideale per chi volesse compiere un viaggio introspettivo, ma anche per chi vuole beneficiare del luogo per occasioni di incontri culturali, storici e lavorativi. Corsi, giornate di studio, meeting sono solo alcune delle attività ospitate dalla struttura, che quest’anno festeggerà i 50 anni dalla realizzazione della cappella.

Tra passato e futuro

Frate Roberto Pasotti è giunto al Bigorio nel lontano 1966 e per oltre 5 decenni ha gestito, si può dire da solo, il convento. E se il nostro contesto storico appare segnato da una certa indifferenza religiosa, si assiste per altro anche ad un rifiorire del sentimento religioso, oggi divenuto più maturo, più consapevole. Occorrono dunque luoghi che possano raccogliere le molteplici necessità contemporanee. Il Bigorio si offre come spazio per quei bisogni specifici di quiete e rilassatezza, dove si è accolti da una comunità religiosa che sa praticare l’accoglienza secondo il carisma tipico dell’Ordine dei Cappuccini. Dopo avere fatto parte, per diversi decenni, della Provincia Svizzera dei Frati Cappuccini, la regione di lingua italiana si apre ad una nuova sfida: difatti dopo un incontro tenutosi a Saint-Maurice (Vallese), i Cappuccini svizzeri hanno concesso ai ticinesi di intavolare la richiesta di affiliazione alla provincia di S. Carlo in Lombardia. Questa realtà permetterà di attingere a nuove forze instaurando una sinergia con una provincia religiosa forte con oltre 300 frati. Il guardiano del convento, padre Michele Ravetta, alla nostra domanda su cosa rappresenta questa meravigliosa struttura, ci ha così risposto: «Un faro nella nebbia. Un cammino verso realtà nuove, un posto che sia accogliente per tutti».

Una casa per tutti

Bigorio non può essere scisso da colui che ne è stato, e ancora lo è, il punto di riferimento da molti anni: il frate Roberto Pasotti. Direttore della casa e coordinatore delle attività culturali e dei corsi, ha presentato le attività proposte e che hanno riscontrato un notevole apprezzamento. Nel corso dello scorso anno sono stati ospitati 93 gruppi per un totale di 1.461 partecipanti. Entusiasta la sua riflessione: «Ospitiamo gruppi di studio e giornate di spiritualità puntando sulla peculiarità del luogo: il silenzio. Un programma arricchito da giornate di meditazione, momenti culturali e meeting lavorativi, approfittando di un luogo unico come questo».