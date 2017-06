Il coraggio di chiamare Dio: "Padre"

Dedicata a Dio Padre la catechesi di oggi del Papa in piazza San Pietro, a partire da un brano del Vangelo di san Luca. “Nella preghiera di Gesù c'era qualcosa di talmente affascinante - dice papa Francesco - che i discepoli chiesero di esserne partecipi. Così Gesù trasmise loro quella che è la preghiera cristiana per eccellenza: il Padre nostro".

E già questa è una novità: avere il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre non è un fatto scontato, perché saremmo portati a chiamarlo con espressioni più elevati, che ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza. Al contrario, Gesù introduce una relazione di confidenza con Dio, sapendo di essere amato e curato da Lui. “Questa è la grande rivoluzione che il cristianesimo imprime nella psicologia religiosa dell'uomo. ll mistero di un Dio non ci schiaccia, non ci angoscia, non ci fa sentire piccoli, non ci schiaccia. È una rivoluzione! Gesù ci rivela che Dio è un Padre buono”. Nel Vangelo spesso la parola in aramaico Abbà non viene tradotta in greco ma viene lasciata così come Gesù l'ha pronunciata, e è un termine ancora più intimo rispetto a padre e che qualcuno traduce come papà o babbo.

Infine, la conclusione: “Potremmo anche professarci senza Dio, ma il Vangelo ci rivela che è Dio a poter stare senza di noi. È un Dio che non può essere Dio senza l'uomo. È un grande mistero e insieme è la certezza che sta alla sorgente della nostra speranza e che troviamo custodita in tutte le invocazioni del Padre Nostro. Quando abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice di rassegnarci e chiuderci in noi stessi, ma di rivolgersi a Padre e chiedere a Lui con fiducia. C'è un Padre che ci guarda sempre con amore e non ci abbandona mai”.

Il Papa ha invitato ciascuno a pensare ai problemi che sta vivendo e insieme a rivolgersi al Padre, «a nostro Padre che non può stare senza di noi e che in questo momento ci sta guardando». Infine, la recita della preghiera del Padre Nostro.

Un minuto per la pace

"Domani, giovedì, alle ore 13 - ha detto il Papa al termine dell'udienza generale - si rinnova in diversi Paesi l'iniziativa 'Un minuto per la pace', cioè un piccolo momento di preghiera nella ricorrenza dell'incontro in Vaticano tra me, il compianto presidente israeliano Peres e il presidente palestinese Abbas. Nel nostro tempo - ha rimarcato - c'è tanto bisogno di pregare, cristiani, ebrei e musulmani, per la pace". Oltre a questa iniziativa, papa Francesco ha ricordato il pellegrinaggio "Macerata-Loreto" con la "fiaccola della pace", mentre, nei saluti ai gruppi polacchi, ha citato "l'Associazione Comunità Regina della Pace di Radom, che, - ha spiegato papa Bergoglio - ispirandosi alle 12 stelle nella corona di Maria, Regina della Pace sta realizzando 12 centri di Adorazione Eucaristica e preghiera perpetua per la pace nei punti più infuocati del mondo. Su loro richiesta, - ha informato papa Francesco - ho benedetto oggi l'altare Adoratio Domini in unitate et pace, destinato al Santuario della Madonna del Rosario a Namyang in Corea del Sud".

(Red/Avvenire)