Il dialogo per evitare la terza guerra mondiale

di Claudio Mésoniat

Quello che i terroristi dell’ISIS temono, in fondo più delle stesse bombe russe e americane sul Califfato, è il dialogo: che possa instaurarsi un dialogo tra musulmani e cristiani, soprattutto in Occidente; un dialogo autentico, non formale e di facciata. I terroristi cercano di usare la religione per costruire i presupposti di una specie di guerra tra religioni, di scontro di civiltà. Per noi è facile cadere nella trappola. Ma è la peggiore sciocchezza che possiamo fare. Per questo, l’arma più efficace che possiamo usare in questa “terza guerra mondiale a pezzi” (papa Francesco), da subito, ovunque ci troviamo, è proprio il dialogo. Chi mostra di averlo capito bene è la Facoltà di teologia di Lugano. Già abbiamo in parte riferito della giornata indetta dall’Istituto ReTe (Religioni e teologia), curata dal prof. Fabris e coordinata dal prof. Palese, mercoledì 31 agosto (vedi articoli correlati). Alla mattinata magistralmente condotta dal prof. Massimo Campanini (Università di Trento) e dedicata alle interpretazioni del Corano – essa stessa punto d’appoggio utile e necessario a un dialogo cognito e serio - ha fatto seguito, nel pomeriggio, un momento di libera conversazione aperto al pubblico e con la partecipazione di rappresentanti delle principali comunità islamiche presenti in Ticino. Ne riprendiamo alcuni spunti.

La Torre di Babele

Campanini ha usato, per introdurre il dialogo, il racconto biblico della Torre di Babele, come allegoria della divisione dell’umanità nelle tante lingue, etnie e inevitabilmente religioni. Al di là della connotazione negativa del racconto, nel Vecchio Testamento, è possibile intendere la molteplicità di lingue e popoli anche come una ricchezza. In questo senso nel Corano (Sure 5 e 49) si osserva che Dio avrebbe potuto fare degli uomini una sola comunità, mentre «ha fatto di voi popoli e tribù, perché dialogaste». Si tratta di passaggi coranici che si citano spesso per suffragare una visione positiva della pluralità religiosa e, di riflesso, della libertà religiosa.

«Se tra noi musulmani andassimo d’accordo...»

Più d’uno, tra i musulmani presenti, ha messo in evidenza e lamentato le divisioni interne all’islam. Non solo nel vasto mondo, ma anche nel nostro piccolo contesto locale. L’ha notato innanzitutto Ayman al Bustet, della Comunità islamica in Ticino (vicina ai Fratelli Musulmani e presente a Chiasso e Giubiasco), che faceva perno in origine sulla moschea di via Maggio a Lugano, dalla quale si è in seguito staccato l’imam Jelassi, fondatore della Lega dei musulmani in Ticino (con sede oggi a Lugano-Viganello). Lo stesso imam ha riconosciuto che delle fratture esistono, rilevando però che sono vissute come tali più dalla prima generazione dei musulmani giunti in Ticino che dalla seconda e terza generazione. «Ma non giocate sulle nostre divisioni», ha aggiunto, rivolgendosi implicitamente ai ticinesi. Difficile però rimuovere il tema “divisioni”, data la rottura sciismo-sunnismo, alla radice di uno scontro storico, ancora oggi rovinosamente guerreggiato (anche se per procura: Siria e Yemen stanno lì a ricordarcelo). Tuttavia, la stessa sola presenza, quel pomeriggio alla Facoltà, di sciiti e sunniti residenti in Ticino, cordialmente fianco a fianco, ci è sembrata importante. Ha sorpreso il rappresentante delle comunità albanese e turca (sunnite), entrambe dotate di distinte sale di preghiera nel luganese: che ognuno voglia pregare nella propria lingua –ha affermato Luan Afmataj- non è un segno di divisione bensì di identità, per quanto –ha sigillato- «io mi sento e sono europeo».

«Politica e media soffiano sul fuoco»

Le note dolenti sono emerse a proposito di temi tanto più all’ordine del giorno quanto meno dotati di reale spessore, pur se, da una parte e dall’altra, branditi spesso in modo pretestuoso. Con la complicità –questo è vero- dei media. Se partiti e politici, alla ricerca di visibilità e facili consensi, fanno leva su minareti, burqa e burqini, da parte delle organizzazioni islamiche (specie tra i Fratelli Musulmani) si insiste sulle difficoltà nell’edificare moschee (quando di Centri e sale di preghiera, anche in Ticino, ve ne sono per tutti). Ma al centro delle lamentele, corali, c’erano i media. Si è parlato di “aggressività”, di “macchina strategica” orientata alla “comunicazione negativa”, chiedendosi candidamente “perché?”. E quel che sta capitando nel mondo…? Azzeccate però, a nostro parere, le osservazioni dell’imam Jelassi, ancora entusiasta per l’esito della visita di fine agosto nelle chiese del Ticino (Jelassi sta svolgendo, tra l’altro, un dottorato presso l’USI sul tema del “dialogo” nel Corano): si parla solo degli eventi negativi, non si racconta l’islam nella sua interezza, per come è vissuto dai suoi fedeli, comprese le numerose attività di volontariato. «Dovremmo preoccuparci, insieme - ha poi richiamato - dell’educazione dei giovani; anche i nostri sono costantemente su internet, ed è lì che possono imparare un islam distorto e violento». Fuori dal coro, ancora una volta, l’esponente dei musulmani albanesi: «Non mi sento affatto un cittadino di serie B, anche se molti nostri fratelli temono –a torto- di essere discriminati se si manifestano come musulmani. Vi confesso che, pur essendovi in maggioranza (70%), noi islamici stiamo peggio in Albania, dove subiamo davvero discriminazioni e dove la stampa ci tratta realmente male». Un’ultima nota a proposito di veli e burqa. Lo sciita Hosseini ha riferito il parere del Grande Ayatollah Al Sistani (Iraq) in proposito: è più importante trovare lavoro e non finire in assistenza che insistere sul vestiario («si mettano una parrucca, se mai»).

E la reciprocità? E la libertà religiosa?

In questo resoconto, abbiamo dato spazio soprattutto agli amici musulmani. Le numerose domande del pubblico hanno aperto discussioni interessanti su questioni come la “reciprocità” e la libertà religiosa. Annotiamo soltanto che nelle sue risposte il prof. Campanini, forse un po’ affaticato dalla lunga giornata in cattedra, non ci ha sempre convinti. «Quella della mancanza di reciprocità è una bufala», ha sentenziato. «Può valere per un solo Stato islamico, l’Arabia Saudita». Altrove, le chiese sarebbero sempre fiorite come funghi. Non una parola sulla pena di morte (in vigore in numerosi Stati musulmani) per il “delitto” di apostasia (chi lascia l’islam per un’altra religione). Il dialogo, a noi pare, non ha bisogno di rimuovere nessun dato di realtà. Si basa su una stima per l’altro, chiunque sia, e sul reciproco aiuto nel fare un pezzo di strada insieme, attenti alle ricchezze di ognuno e senza farsi fermare dalle debolezze, proprie e altrui. Ma senza negarle.

Articoli correlati:

Dialogo con l'Islam? La Facoltà di Teologia ci prova