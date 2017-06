“Il mio apostolato della stampa con don Leber”

di Cristina Vonzun

Ottant’anni di fedeltà al Signore. È il bellissimo traguardo, un “record” quasi, che suor Ester Isepponi di Poschiavo, religiosa delle suore di St. Maurice in Vallese ha festeggiato con letizia lo scorso 24 maggio. Suor Ester che è nata ben 98 anni fa in val Poschiavo, nella sua vita è anche passata dal Ticino, per 5 anni, dal 1945 al 1950, lavorando con altre consorelle alla Buona Stampa, quando la tipografia stampava il Giornale del Popolo.

Ester, infatti, dopo l’infanzia trascorsa negli anni ’20 del secolo scorso in val Poschiavo, conclusa la scuola dell’obbligo, va a St. Maurice a studiare francese, accompagnata da una cugina, suor Agnese, che era già nella congregazione di St. Augustine. “Fin da piccola ho sentito il desiderio di dedicare a Dio la mia vita, ma non in monastero, anche se in valle avevamo una vita monastica, quella delle agostiniane. Io volevo qualcosa di attivo e poi sentivo la necessità di allontanarmi”.

La località di St. Maurice in quegli anni è molto legata alla vallata grigionese. “Il rapporto tra St. Maurice e la val Poschiavo – racconta suor Ester - era dato dalla presenza di molti poschiavini impiegati nei lavori per la costruzione della tratta ferroviaria tra Martigny e Chamonix”. L’incontro con le religiose di St. Augustine dischiude al “sì” definitivo il desiderio di Ester di donare la vita al Signore in una congregazione religiosa di vita attiva che ha nel carisma della preghiera e dell’apostolato della stampa, soprattutto di bollettini, i suoi punti forti.

Dopo due anni di noviziato, il 24 maggio 1937, suor Ester pronuncia i voti. Non c’è per lei una cerimonia pubblica perché all’epoca la Costituzione federale vietava i conventi. “Nessuno sapeva che eravamo suore, non avevamo abiti religiosi, portavamo solo una veste nera”. La sobria cerimonia di professione religiosa di suor Esther ha luogo alla conclusione di un normale giorno lavorativo. Ma non è l’unica difficoltà: le suore sono vittime di un’altra discriminazione: i sindacati vietano alle donne di seguire un apprendistato nei mestieri tipografici. Per superare questo ostacolo le religiose assumono dei laici che possano insegnare loro il mestiere. “Il lavoro era molto pesante, soprattutto fisico, non c’era l’ausilio di macchine né per piegare i bollettini e neppure per imballarli”, racconta l’anziana religiosa.

Nel 1945 suor Ester che nel frattempo ha appreso la professione di tipografa, arriva in Ticino. Le suore di St. Augustine infatti furono chiamate a Lugano un secolo fa, nel 1917, da monsignor Bacciarini quando nacque la Buona Stampa. Successivamente, nel 1926, Bacciarini fondò il Giornale del Popolo. Le religiose vennero impiegate per decenni nel lavoro tipografico, in particolare nella stampa dei bollettini e –successivamente- in quella del GdP.

“Ho un bellissimo ricordo di Lugano e di don Alfredo Leber, il direttore del Giornale del Popolo di allora – racconta suor Ester. Io lavoravo alla spedizione dei bollettini parrocchiali e talvolta anche a quella del GdP. Dovevamo spedire il Giornale del Popolo ogni sera”.

Le religiose, ci racconta suor Ester, facevano questo lavoro durante la notte. “Una persona di Lugano che ricordo sempre con tanto affetto e che lavorava con me è la signora Rose De Maria. Rose si è fatta viva da noi qui a St. Maurice per tanti anni”. Di altri ticinesi suor Ester non ricorda più, essendo la religiosa anche anziana.

Dopo 5 anni trascorsi in Ticino, suor Ester riparte verso St. Maurice, con la speranza di andare missionaria in Africa, in Togo. Il Signore ha voluto però altrimenti e la religiosa è rimasta in Vallese, lavorando nella tipografia del convento, responsabile di un reparto con diversi impiegati laici. Suor Ester nei suoi 98 anni di vita di cui 80 come religiosa ha imparato in un semplice e resistente “abbandono quotidiano nella preghiera, ad essere accolta dal Signore”, confida.

Grazie di cuore, suor Ester, dai tuoi “giovani colleghi” del GdP!