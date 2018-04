Il Papa contro le armi chimiche in Siria

Dalla Siria giungono ancora “notizie terribili, di bombardamenti con decine di vittime” e Papa Francesco lancia l’ennesimo appello affinché si percorra la via del negoziato, “la sola che può portare a una pace che non sia quella della morte e della distruzione”. Nella notte è stato condotto un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco, e si contano decine e decine di morti, perlopiù donne e bambini. Il Pontefice prega “per tutti i defunti, per i feriti, per le famiglie che soffrono” e ricorda che non “c’è una guerra buona e una guerra cattiva” e che niente “può giustificare l’uso di tali strumenti di sterminio contro persone e popolazioni inermi”. Lo ha affermato oggi Papa Francesco durante la preghiera del Regina Caeli. "Preghiamo - ha aggiunto Papa Bergoglio - perché i responsabili politici e militari scelgano un'altra via: quella del negoziato, la sola che può portare una pace che non sia quella della morte e della distruzione".

Intanto, i miliziani siriani anti-regime asserragliati a est di Damasco accusano il governo siriano e la Russia sua alleata di essere responsabili del presunto attacco chimico compiuto nelle ultime ore nella Ghuta, nel quale sono morte secondo fonti mediche locali circa 100 persone. In un comunicato diffuso sui social network, la milizia Jaysh al Islam, sostenuta dall'Arabia Saudita, afferma che "il regime criminale di Assad e i suoi alleati continuano a compiere i loro odiosi crimini contro il popolo siriano". Il riferimento alla Russia è implicito mentre è esplicita la menzione del presidente siriano Bashar al Assad. Ma la controparte, come detto, ha smentito qualsiasi coinvolgimento. Dal canto suo, Washington, ha rimarcato che qualora venisse confermato l'attacco chimico, la Comunità internazionale sarebbe tenuta a reagire in modo risoluto.

(Red/Ats)