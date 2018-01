Il Papa incontra alcune vittime di abusi

"Il Santo Padre Francesco ha incontrato oggi nella Nunziatura Apostolica di Santiago del Cile, dopo il pranzo, un piccolo gruppo di vittime di abusi sessuali da parte di esponenti del clero e dei religiosi. L'incontro si è svolto in forma strettamente privata. Non si conosce quante fossero (si parla di un piccolo gruppo), né si sanno i loro nomi. Nessun altro era presente: solamente il Papa e le vittime. E questo perché potessero raccontare le loro sofferenze a papa Francesco, che li ha ascoltati e ha pregato e pianto con loro". Lo ha dichiarato questa sera il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Greg Burke.

Papa Francesco, seguendo l'esempio del predecessore Benedetto XVI si era già riunito con vittime nel settembre 2015, a Filadelfia. In quella occasione aveva detto loro: «Le parole non riescono a esprimere appieno il mio dolore per l’abuso che avete sofferto. Siete figli preziosi di Dio e dovreste aspettarvi sempre la nostra protezione, la nostra cura e il nostro amore. Sono profondamente dispiaciuto per il fatto che la vostra innocenza sia stata violata da coloro di cui vi fidavate».

(Red/Vaticaninsider/Ats)