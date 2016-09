Il Papa incontra due vittime di abusi

Il papa ha voluto incontrare due donne italiane vittime di abusi del clero, e lo ha fatto sabato scorso, a margine della udienza giubilare. Lo ha detto a Radiovaticana padre Hans Zollner, della Pontificia commissione per la tutela dei minori, che si è riunita dal 5 all'11 settembre scorsi a Roma. Le vittime hanno consegnato al pontefice due libri, che sono stati pubblicati in italiano in questo anno: "Giulia e il lupo" e l'altro "Vorrei risorgere dalle mie ferite". Il primo è sull'esperienza di una giovane abusata da un sacerdote in Italia: e questo è il primo libro in Italia, in italiano e su una esperienza in Italia. L'altro libro è sulle donne consacrate, che vengono abusate da sacerdoti.

"Il Papa - ha riferito Zollner - da quello che mi hanno detto queste due signore, è stato molto impressionato e ha chiesto di poter seguire anche questa vicenda".

Padre Zollner ha anche riassunto ai microfoni della Radiovaticana i lavori della Commissione durante il suo recente incontro dei giorni scorsi. Tra i temi forti trattati dai membri dell'organismo voluto da papa Francesco: l'istituzione di una giornata di preghiera per le vittime, la realizzazione di un modello guida per le Conferenze episcopali e la pubblicazione di un sito web della Commissione.

Durante le sessioni di lavoro si è inoltre messo l'accento sull'importanza del documento papale "Come una madre amorevole" che sottolinea la responsabilità dei vescovi, - punto questo su cui la Commissione si è trovata in piena sintonia - sull'impegno per l'educazione e ancora sui numerosi incontri svoltosi in più parti del mondo da parte di membri della Commissione.

Il Papa ha chiesto alle conferenze episcopali di tutto il mondo di esprimersi circa una giornata di preghiera per le vittime e la Commissione ha appreso che in Australia si prega per le vittime l'11 settembre, in relazione con la giornata nazionale per la protezione dei bambini; che i vescovi delle Filippine stanno discutendo su come attuare l'iniziativa; che le conferenze episcopali dell'Africa meridionale hanno indicato i giorni dal due al 4 dicembre, seconda settimana di Avvento: ci sarà una veglia penitenziale e si leggerà in tutte le parrocchie una dichiarazione delle Conferenze episcopali.

(Ats)