Il Papa nella terra dei Mapuche

"Non permettere che ci vinca lo scontro o la divisione", ha detto il Papa nella messa a Temuco davanti ai popoli indio. Ma "una delle principali tentazioni da affrontare è quella di confondere unità con uniformità", poiché "l'unità non nasce né nascerà dal neutralizzare o mettere a tacere le differenze". Essa, per il Pontefice, "non è e non sarà un'uniformità asfissiante che nasce normalmente dal predominio e dalla forza del più forte, e nemmeno una separazione che non riconosca la bontà degli altri".

L'unità, ha detto il Papa nell'omelia all'aerodromo di Maquehue, "non è un simulacro né di integrazione forzata né di emarginazione armonizzatrice. La ricchezza di una terra nasce proprio dal fatto che ogni componente sappia condividere la propria sapienza con le altre".

L'unità, ha proseguito, "è una diversità riconciliata perché non tollera che in suo nome si legittimino le ingiustizie personali o comunitarie". Secondo Francesco, "abbiamo bisogno della ricchezza che ogni popolo può offrire, e dobbiamo lasciare da parte la logica di credere che ci siano culture superiori o inferiori". L'arte dell'unità, inoltre, "esige e richiede autentici artigiani che sappiano armonizzare le differenze nei 'laboratori' dei villaggi, delle strade, delle piazze e dei paesaggi. Non è un'arte da scrivania o fatta solo di documenti, è un'arte dell'ascolto e del riconoscimento".

Per il Pontefice, "l'unità di cui i nostri popoli hanno bisogno richiede che ci ascoltiamo, ma soprattutto che ci riconosciamo". "Questo - ha aggiunto - ci introduce sulla via della solidarietà come modo di tessere l'unità, come modo di costruire la storia; quella solidarietà che ci porta a dire: abbiamo bisogno gli uni degli altri nelle nostre differenze affinché questa terra continui a essere bella".

"È l'unica arma che abbiamo contro la 'deforestazione' della speranza - ha concluso il Pontefice -. Ecco perché chiediamo: Signore, rendici artigiani di unità".

Le autorità cilene stimano in circa 150 mila le persone presenti alla messa di papa Francesco all'aerodromo di Maquehue, a Temuco. Lo riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke.

La "questione Mapuche"

Sono il “popolo della terra”. I mapuche – parola formata da “mapu” (terra) e “che” (gente) – sono un’etnia indigena originaria della Patagonia. È difficile fornire una cifra esatta della loro presenza: si parla di una cifra compresa tra 1 e 1,6 milioni di persone. Di questi, circa centomila vivono in Argentina. Il resto in Cile di cui rappresentano quasi il 10 per cento della popolazione.

La “questione mapuche”, in quest’ultimo, risale ai primi decenni indipendenza. Quando, a partire dal 1867, il nuovo Stato realizzò una campagna militare di occupazione dell’Araucanía, fino a quel momento autonoma. Il popolo che per tre secoli aveva resistito agli spagnoli perse 9,5 milioni di ettari di terra e fu confinato in riserve. Da allora, i nativi reclamano riparazione e autonomia. Il braccio di ferro, a lungo latente, si è riacceso con la fine della dittatura.

La nuova “legge indigena” del governo democratico del 1993 - che presupponeva un sistema di indennizzi, restituzione e garanzie - suscitò molte speranze. Ma buona parte sono rimaste incompiute. Favorendo, così, la radicalizzazione di una minoranza del movimento. Da qui la moltiplicazione delle violenze, con atti vandalici contro varie proprietà - incluso una trentina di chiese - arresti, processi e dure sentenze.

In questo contesto, si inquadrano le critiche alla presenza di papa Francesco di una piccola parte del mondo mapuche non rappresentativa del movimento. Anche perché la Chiesa – che nel 2000 ha chiesto perdono per gli errori commessi nelle prima fasi della Conquista e della colonizzazione – ha avuto, nel corso, un ruolo fondamentale nel riconoscimento della dignità dei mapuche. Il viaggio di san Giovanni Paolo II a Temuco, nel 1987, diede un forte sostegno al lavoro ecclesiale per la dignità degli indios.

Il programma del giorno

Il Papa alle 12.45 (le 16.45 in Svizzera), nella casa 'Madre de la Santa Cruz', pranzerà con 11 abitanti della regione dell'Araucania, tra cui in particolare otto membri del popolo Mapuche.

Alle 15.30 (le 19.30 in Svizzera), Francesco ripartirà in aereo per Santiago, dove arriverà un'ora e mezza dopo, e dove alle 17.30 (le 21.30 in Svizzera) è previsto l'incontro con i giovani nel santuario di Maipu. Il Papa andrà infine in auto alla Pontificia Università Cattolica del Cile, dove sarà in visita a partire dalle 19.00 locali (le 23.00 in Svizzera).

